أقوي هاتف من سامسونج.. تعرف على مواصفات وسعر هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra.. اشتريه فورا ومتفوتش الفرصة!!

يشكل هاتف سامسونج جالكسي S23 ألترا واحدا من ألمع إصدارات شركة سامسونج التي تم إصدارها حديثا في فئة الهواتف الذكية الراقية، وقد نال لقب العملاق في مجال التصوير، بفضل تزويده بميزات رائعة تتضمن معالج Snapdragon 8 Gen 2 القوي وكاميرات فائقة الجودة تلتقط صوراً نقية، إلى جانب توافر شاشة أموليد واسعة التي تعمل بتردد 120 هرتز وتحتوي على العديد من المواصفات الأخرى الفريدة والمتقدمة.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra

الشاشة: 6.8 بوصة.

المعالج: Snapdragon 8 Gen 2.

مساحة التخزين الداخلية: ٢٥٦ جيجابايت، ٥١٢ جيجابايت، أو ١ تيرابايت..

الذاكرة العشوائية: 8/ 12 جيجابايت.

الكاميرا: 200+ 10 + 10 + 12 ميجابكسل.

البطارية: 5000 مللي أمبير.

نظام التشغيل: أندرويد 13.

واجهة المستخدم: One UI 5.1.

أبعاد الهاتف: الطول163.4 مم، العرض78.1 مم، السمك8.9 مم.

وزن الجهاز: 234 جرام.

الشبكات: 2G، 3G، 4G، 5G.

الشرائح: GPRSيدعم، EDGEيدعم.

نوع الشريحة: Nano SI.

عدد الشرائح: 2 شريحة.

نوع الشاشة: Dynamic AMOLED 2X.

حجم الشاشة: 6.8 بوصة.

معدل التحديث: 120 هرتز، بدقة3088 × 1440 بكسل.

كثافة البيكسلات: 500 بكسل× بوصة.

درجة السطوع: 1750 شمعة.

اسم المعالج: Qualcomm. Snapdragon 8 Gen 2.

معالج الرسومات: Adreno 740.

الذاكرة الخارجية: لا يدعم.

الكاميرا الخلفية أربع كاميرات، 200 ميجابيكسل (رئيسية) 1.7/ F، 10 ميجابكسل (بريسكوب) 4.9/ F، 10 ميجابكسل (تقريب بصري) 2.4/ F، 12 ميجابكسل (زاوية واسعة) 2.2/ F.

الفلاش: يدعم.

الكاميرا السيلفي: 12 ميجابكسل 2.2/ F.

البطارية: ليثيوم ايون.

سعة البطارية: 5000 مللي أمبير.

الشحن السريع: 45 واط.

مدة الشحن: 65% خلال 30 دقيقة.

البطارية: غير قابلة للإزالة.

سعر هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra