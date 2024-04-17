لولو يالولو وينك يالولو.. تردد قناة وناسة بيبي 2024 على النايل سات بجودة مرتفعة.. عيال هتتنطط من الفرحة!!

تعتبر قناة وناسة واحدة من القنوات الفضائية البارزة في العالم العربي، وهي تقدم مجموعة غنية من البرامج التلفزيونية والمواد الترفيهية المتنوعة التي تناسب مختلف الأعمار، تتميز القناة بمحتوى ترفيهي وثقافي فائق الجودة يجذب انتباه المشاهدين، الأمر الذي يجعلها من القنوات المفضلة لدى جمهور عريض.

تردد قناة وناسة

تتغير ترددات بث قناة وناسة بناء على المكان وطريقة استقبال البث الفضائي، ومع ذلك، يمكن إيجادها بسهولة عبر معظم الأقمار الصناعية الرئيسية، تقوم القناة بالبث طوال اليوم دون انقطاع، ما يتيح للمشاهدين الاستمتاع بمحتواها المميز في الوقت الذي يفضلونه، ويمكن استقبال البث عن طريق القمر الصناعي نايل سات على الترددات التالية:

تردد القناة: 11470.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطا: 4/3.

تردد قناة وناسة على عرب سات

تردد القناة: 11270.

معامل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطا: 4/3.

أغاني قناة وناسة

أغنية وينك يا لولو.

أغنية لولو عايدة ماما.

أغنية يا لولو في نونو.

أغنية لولو استرقت.

أغنية لولو الشطورة

أغنية لولو صارت شرطية.

أغنية لولو لا تفتح الباب.

أغنية لأولويات صغار.

أغنية لولو ضاعت لولو.

ما الذي تتضمنه برامج قناة وناسة

تقدم قناة وناسة مجموعة متنوعة من البرامج التي تشتمل على الكوميديا، والمسلسلات الدرامية، بجانب البرامج التوعوية والوثائقية، وكذلك الرياضية والمجتمعية، وتعمل القناة كذلك على استضافة نخبة من الشخصيات المعروفة في عالم الترفيه، مما يثري مضمونها ويزيده قيمة، وقد مكنتها هذه التشكيلة المتميزة والجودة العالية لإنتاجاتها من استقطاب جمهور كبير من العرب.