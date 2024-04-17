لولو صارت شرطية.. تردد قناة وناسة كيدز 2024 على النايل سات وعرب سات.. نزليها وابسطي عيالك!!

تعتبر قناة وناسة من القنوات البارزة في العالم العربي المخصصة للأطفال لفاعليتها، حيث تشتهر بعرض محتوى ذو جودة يسهم في تطور الأطفال بشكل إيجابي، وتساعد المواد التعليمية التي تبث عبر القناة في تأصيل الأخلاق والمعايير السوية الضرورية لنمو الأجيال الصغيرة، ولهذا السبب، يفضل العديد من الوالدين التأكد من متابعة أبنائهم للبرامج التي تقدِّمها القناة.

تحديث ترددات قناة وناسة للبث في عام 2024 عبر الأقمار الصناعية.

تردد قناة وناسة على نايل سات:

التردد: 11430.

معامل اترميز: 27500.

اتجاه الاستقطاب: رأسي.

نسبة تصيح الخطأ: ¾.

تردد قناة وناسة على عرب سات:

التردد: 11270.

معامل الترميز: 27500.

اتجاه الاستقطاب: عمودي.

نسبة تصحيح الخطأ: ¾.

جودة بث الحتوى: HD.

طريق تثبيت قناة وناسة للصغار على جهاز الاستقبال الخاص بك.