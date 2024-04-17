تردد القنوات
لولو صارت شرطية.. تردد قناة وناسة كيدز 2024 على النايل سات وعرب سات.. نزليها وابسطي عيالك!!
تعتبر قناة وناسة من القنوات البارزة في العالم العربي المخصصة للأطفال لفاعليتها، حيث تشتهر بعرض محتوى ذو جودة يسهم في تطور الأطفال بشكل إيجابي، وتساعد المواد التعليمية التي تبث عبر القناة في تأصيل الأخلاق والمعايير السوية الضرورية لنمو الأجيال الصغيرة، ولهذا السبب، يفضل العديد من الوالدين التأكد من متابعة أبنائهم للبرامج التي تقدِّمها القناة.
تحديث ترددات قناة وناسة للبث في عام 2024 عبر الأقمار الصناعية.
تردد قناة وناسة على نايل سات:
- التردد: 11430.
- معامل اترميز: 27500.
- اتجاه الاستقطاب: رأسي.
- نسبة تصيح الخطأ: ¾.
تردد قناة وناسة على عرب سات:
- التردد: 11270.
- معامل الترميز: 27500.
- اتجاه الاستقطاب: عمودي.
- نسبة تصحيح الخطأ: ¾.
- جودة بث الحتوى: HD.
طريق تثبيت قناة وناسة للصغار على جهاز الاستقبال الخاص بك.
- اضغط على زر القائمة الأساسي الموجود على جهاز التحكم الخاص بوحدة الاستقبال.
- انتقل إلى الخيارات لتعديل إعدادات جهاز الاستقبال.
- تعيين الزر المسؤول عن إعداد القنوات الجديدة.
- اختيار إدخال التردد.
- تحديد نوع القمر الاصطناعي الذي يتلقى من خلاله جهاز الاستقبال إشارات لعرض المحتوى لدى المستخدم.
- تم تعديل تردد الإرسال للقناة المختارة عبر القمر الاصطناعي.
- تدوين المعلومات المرتبطة بعملية تجهيز وضبط القنوات من خلال جهاز الاستقبال.
- انقر على زر البحث حتى تنفذ عملية البحث عن القناة.
- عند الإنتهاء من إجراءات البحث، من الضروري الاحتفاظ بكافة البيانات التي تم جمعها.
- الاستمتاع بكل ما تعرضه قناة وناسة.