دلعي عيالك ونزليها.. ترد قناة طيور الجنة 2024 على النايل سات!!

يسعى الكثير من الأهالي للحصول على التردد الجديد لقناة طيور الجنة لسنة 2024 لفائدة أطفالهم، إذ تحظى هذه القناة بشهرة واسعة وحب كبير في الأوساط العربية بفضل الشهرة الواسعة التي اكتسبتها وتأثيرها المميز على الصغار والكبار، تتخصص قناة طيور الجنة في تقديم محتويات تربوية وثقافية إلى جانب البرامج الترفيهية التي تنال استحساناً، تنال القناة ثقة العديد من الأسر التي تشجع أطفالها على الاهتمام بمتابعتها باستمرار، استمر في قراءة مقالنا لتتعلم المزيد حول تردد قناة طيور الجنة لعام 2024.

تردد قناة طيور الجنة 2024

قامت قناة طيور الجنة ببذل مجهودات مكثفة لتسهيل إجراءات البحث عن التردد الجديد لها لسنة 2024 لكافة العائلات، نظرا لملاحظة زيادة الاستفسارات المتعلقة بها في الفترة الأخيرة، هذه الزيادة تسببت في صعود معدلات البحث عن القناة، خصوصا أنها تعد من القنوات المفضلة لدى الأطفال الذين يتابعونها بحماس لمشاهدة برامجها الترفيهية المتنوعة والأغاني والأناشيد المخصصة لهم، وهذا ما يتضح في النصوص الآتية:

تردد طيور الجنة: 11274

القمر الصناعي لطيور الجنة: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز للقناة: 27500

خطوات ضبط تردد طيور الجنة