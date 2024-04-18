تردد القنوات
كوكي كل الأطفال بيحبوكي… تردد قناة كوكي كيدز 2024 على النايل سات وعرب سات… ثبتها وفرح أولادك!!
حازت قناة كوكي كيدز على شهرة واسعة في الفترة الأخيرة، إذ تعتبر من بين القنوات الرئيسية للأطفال التي تقدم محتوى تربوي جذاب ومميز للصغار، وتضيف أيضا محتويات ذات قيمة تعزز من معرفتهم بشتى المجالات، تجدر الإشارة إلى أن هذه القناة تم إطلاقها في وقت ليس بالبعيد، واستطاعت أن تصل إلى شعبية هائلة فيما بين الأطفال، بالإضافة إلى ذلك، تميزت القناة بقدرتها على جذب اهتمام الأطفال من خلال ما تعرضه في بثها، والآن، سوف نوفر لكم التردد الجديد الخاص بقناة كوكي كيدز.
تردد قناة كوكيز كيدز الجديد 2024
يمكنكم مشاهدة برامج قناة كوكي كيدز يوميًا بدون توقف بسهولة، وذلك من خلال استقبال التردد الجديد للقناة، والذي يأتي كالآتي:
- التردد: 11595.
- معدل الاستقطاب: عمودي.
- معدل الترميز: 27500.
- القمر الصناعي: نايل سات.
كيفية ضبط تردد قناة كوكي كيدز على القمر النايل سات
يسهل الآن الوصول إلى تردد قناة كوكي للأطفال عن طريق القمر الصناعي نايل سات، ويمكن ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:
- من الممكن التوجه إلى القائمة الخاصة بالتهيئة باستخدام أداة التحكم الموجهة لاسلكيا.
- اختار ايقونة التثبيت اليدوي.
- لذلك، يجب تحديد التردد بشكل دقيق في المكان المخصص له.
- إدخال باقي التفاصيل المرادة منك الأخرى.
- اختر خيار تسجيل التحميل، ومن ثم يمكن لأطفالك الاستمتاع بمشاهدة المادة التي تبثها القناة على العرض التلفزيوني، والتي تتضمن تشكيلة واسعة من أفلام الكرتون وأروع العروض المتحركة، إلى جانب الأهازيج والموسيقى الممتعة التي تُقدم دائمًا بدون توقف أو حجب.