“وزارة التضامن الاجتماعي moss.gov.eg“ الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالاسم والرقم القومي 2024

قامت الحكومة المصرية بتقديم الكثير من الخدمات المختلفة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة والتي من أبرزها كارت الخدمات المتكاملة والذي يمنح صاحبه الكثير من المميزات المختلفة في جميع المعاملات الحكومية المتنوعة سواء على الصعيد الصحي أو التعليمي أو المهني، وبناء على ذلك يبحث عدد كبير من المستفيدين عن خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة وهذا ما سوف نوضحه لكم من خلال مقالنا.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

يمكنك الآن الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بواسطة الرقم القومي الخاص بالمستفيد وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

في بداية الأمر يتطلب من المستفيد التسجيل في الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي المصرية. ثم بعد ذلك يجب تدوين الرقم القومي الخاص به والذي يكون مكون من 14 رقم. بمجرد النقر على استعلام سوف تظهر جميع البيانات التي والمعلومات التي تخص صاحب الكارت. قم بالبحث والدخول على الخدمة التي تريد الاستعلام عنها من قائمة الخدمات المتاحة.

الاستعلام عن الكشف الطبي على كارت الخدمات المتكاملة

إذا كنت ممن لديهم كشف طبي يرجى اتباع التعليمات الآتية من أجل الاستعلام عنه:

أولا يجب عليك زيارة الصفحة الرسمية الخاصة بالمجالس الطبية. من القائمة الموضحة قم بالانتقال إلى خيار أخبارنا. ثم بعد ذلك قم بالنقر على الكشف الطبي وانقر على زر استعلام. يتطلب منك إدخال الرقم القومي الخاص بك وبمجرد إدخاله سوف يظهر كل ما يخص الكشف الخاص بك.

ما هي الخدمات التي يوفرها كارت الخدمات المتكاملة؟

يقدم كارت الخدمات المتكاملة مجموعة من الخدمات المتنوعة والتي من أبرزها: