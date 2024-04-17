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“وزارة التضامن الاجتماعي moss.gov.eg“ الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالاسم والرقم القومي 2024
الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة
قامت الحكومة المصرية بتقديم الكثير من الخدمات المختلفة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة والتي من أبرزها كارت الخدمات المتكاملة والذي يمنح صاحبه الكثير من المميزات المختلفة في جميع المعاملات الحكومية المتنوعة سواء على الصعيد الصحي أو التعليمي أو المهني، وبناء على ذلك يبحث عدد كبير من المستفيدين عن خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة وهذا ما سوف نوضحه لكم من خلال مقالنا.
الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة
يمكنك الآن الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بواسطة الرقم القومي الخاص بالمستفيد وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:
- في بداية الأمر يتطلب من المستفيد التسجيل في الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي المصرية.
- ثم بعد ذلك يجب تدوين الرقم القومي الخاص به والذي يكون مكون من 14 رقم.
- بمجرد النقر على استعلام سوف تظهر جميع البيانات التي والمعلومات التي تخص صاحب الكارت.
- قم بالبحث والدخول على الخدمة التي تريد الاستعلام عنها من قائمة الخدمات المتاحة.
الاستعلام عن الكشف الطبي على كارت الخدمات المتكاملة
إذا كنت ممن لديهم كشف طبي يرجى اتباع التعليمات الآتية من أجل الاستعلام عنه:
- أولا يجب عليك زيارة الصفحة الرسمية الخاصة بالمجالس الطبية.
- من القائمة الموضحة قم بالانتقال إلى خيار أخبارنا.
- ثم بعد ذلك قم بالنقر على الكشف الطبي وانقر على زر استعلام.
- يتطلب منك إدخال الرقم القومي الخاص بك وبمجرد إدخاله سوف يظهر كل ما يخص الكشف الخاص بك.
ما هي الخدمات التي يوفرها كارت الخدمات المتكاملة؟
يقدم كارت الخدمات المتكاملة مجموعة من الخدمات المتنوعة والتي من أبرزها:
- يوفر لصاحبه إمكانية الكشف والحصول على العلاج بشكل مجاني تماما.
- يمكن لصاحبه الإلتحاق بالمرافق التعليمية المختلفة بدون رسوم مصروفات، كما يمكنه أيضا التقديم على المنح والدعم التعليمي الذي تقدمه الدولة.
- يصرح لصاحب مارت الخدمات المتكاملة الدخول إلى المرافق التاريخية و المتاحف بالمجان.
- الإعفاء الجمركي على الأجهزة والسيارات.
- يتم توظيف 5٪ من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة داخل المؤسسات الحكومية.
- يكون لهم خصومات في مواصلات النقل العام.