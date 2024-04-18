تـــوا طــالع الكشوفات.. اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة في عموم محافظات العراق 2024 نزلها pdf جوجل درايف

مع اقتراب موعد صرف الوجبة الأخيرة من برنامج الرعاية الاجتماعية بالعراق أصبح يبحث الكثير من المستفيدين عن خطوات الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة والتي تعد من أهم برامج الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين من أجل تخفيف الأعباء الاقتصادية عليهم، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

لكل من يرغب في الاستعلام عن أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية يجب عليه اتباع الخطوات الآتية:

في بداية الأمر يجب عليك الدخول على الصفحة الإلكترونية الرسمية الخاصة بمنصة مظلتي. الخطوة التالية يرجى الدخول على خانة الخدمات الإلكترونية الموجودة في الصفحة الرئيسية. ثم بعد ذلك قم بالانتقال إلى برنامج الرعاية الاجتماعية. يتطلب منك تحديد رقم الوجبة التي ترغب في الاستعلام عنها. سوف تظهر لك استمارة بيانات والتي يجب عليك ملؤها من خلال الإجابة بالمعلومات المطلوبة والتي تتمثل في: اسم المستفيد، رقم الهاتف، الولاية التابع لها. أخيرا بمجرد الضغط على زر استعلام سوف يظهر لك ملف بصيغة بي دي اف يضم أسماء المشمولين قم بالبحث عن اسمك من بينهم.

شروط التقديم على برنامج الرعاية الاجتماعية

قامت الجهات المسؤولة بتحديد مجموعة من الشروط اللازم توافرها من أجل التقديم على برنامج الرعاية الاجتماعية بنجاح ومن أبرز تلك الشروط: