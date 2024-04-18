عربي و دولي

تـــوا طــالع الكشوفات.. اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة في عموم محافظات العراق 2024 نزلها pdf جوجل درايف

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

صورة Manar Ali Manar Aliمنذ 41 دقيقة
0

مع اقتراب موعد صرف الوجبة الأخيرة من برنامج الرعاية الاجتماعية بالعراق أصبح يبحث الكثير من المستفيدين عن خطوات الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة والتي تعد من أهم برامج الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين من أجل تخفيف الأعباء الاقتصادية عليهم، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

لكل من يرغب في الاستعلام عن أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية يجب عليه اتباع الخطوات الآتية:

  1. في بداية الأمر يجب عليك الدخول على الصفحة الإلكترونية الرسمية الخاصة بمنصة مظلتي.
  2. الخطوة التالية يرجى الدخول على خانة الخدمات الإلكترونية الموجودة في الصفحة الرئيسية.
  3. ثم بعد ذلك قم بالانتقال إلى برنامج الرعاية الاجتماعية.
  4. يتطلب منك تحديد رقم الوجبة التي ترغب في الاستعلام عنها.
  5. سوف تظهر لك استمارة بيانات والتي يجب عليك ملؤها من خلال الإجابة بالمعلومات المطلوبة والتي تتمثل في: اسم المستفيد، رقم الهاتف، الولاية التابع لها.
  6. أخيرا بمجرد الضغط على زر استعلام سوف يظهر لك ملف بصيغة بي دي اف يضم أسماء المشمولين قم بالبحث عن اسمك من بينهم.

شروط التقديم على برنامج الرعاية الاجتماعية

قامت الجهات المسؤولة بتحديد مجموعة من الشروط اللازم توافرها من أجل التقديم على برنامج الرعاية الاجتماعية بنجاح ومن أبرز تلك الشروط:

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة
اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة
  • يشترط أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية العراقية.
  • يجب أن يكون عدد أفراد عائلة المتقدم لا يقل عن 4 أفراد.
  • عدم امتلاك المتقدم لأي أملاك ثمينة.
  • يشترط أن يكون المتقدم مسجل لدى وزارة الشؤون الاجتماعية.
  • يتطلب من المتقدم التواجد داخل العراق بشكل دائم.
  • يجب أن يتراوح عمر السيدات المستفيدة مابين 15 عام وحتى 55 عام، بينما الرجال يجب أن لا يقل عمرهم عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام.
إنضم لقناتنا على تيليجرام

صورة Manar Ali Manar Aliمنذ 41 دقيقة
0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى