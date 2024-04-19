“15 شفرة سحرية“ تحديث شفرات لعبة جاتا ساندرياس GTA San Andreas 2024 للبقاء على قيد الحياة

تعد لعبة جاتا 5 واحدة من ألعاب الفيديو القديمة للغاية والتي صدرت منذ زمن طويل ولكنها حازت على العديد من التطورات والتحديثات لتظهر بشكلها الحالي والجدير بالذكر أنها نجحت في أن يكون لها شعبية كبيرة، تقدم اللعبة مجموعة من الشفرات التي يمكنك الحصول على الكثير من الأموال والأسلحة من خلالها، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا شفرات جاتا 5.

شفرات جاتا 5

يوجد الكثير من شفرات جاتا 5 التي يمكنك استخدامها عندما تقوم باللعب من خلال أجهزة البلايستيشن وهي:

تمنح تلك الشفرة اللاعب قوة خارقة RIGHT, X, RIGHT, LEFT, RIGHT, R1 RIGHT, LEFT, X, TRIANGLE.

تساعدك تلك الشفرة في طلب الشرطة والقبض عليك R1, R1 CIRCLE, R2, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT.

عند استخدام تلك الشفرة تحصل على وضع البقاء على قيد الحياة CIRCLE, L1, TRIANGLE, R2 X, SQUARE, CIRCLE, RIGHT, SQUARE, L1, L1, L1.

توفر تلك الشفرة للاعب الكثير من الأسلحة القوية والفائقة TRIANGLE, R2, LEFT, L1, X, RIGHT, TRIANGLE, DOWN, SQUARE L1, L1, L1.

عند استخدام تلك الشفرة تساعدك في الهروب من الشرطة R1, R1, CIRCLE R2, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT.

تمنحك تلك الشفرة ضربة قوية RIGHT, LEFT, X, TRIANGLE, R1, CIRCLE, CIRCLE, CIRCLE, L2.

تجعلك تلك الشفرة قادرا على السباحة بشكل بارع LEFT, LEFT, L1 RIGHT, RIGHT, R2, LEFT, L2, RIGHT.

تمنحك تلك الشفرة مظلة عند السقوط من مكان مرتفع LEFT, RIGHT, L1, L2, R1, R2, R2, LEFT, LEFT, RIGHT, L1.

شفرات جاتا 5 لأجهزة الأكس بوكس

يوجد الكثير من شفرات جاتا التي يمكنك استخدامها عند اللعب من خلال أجهزة الأكس بوكس والتي تكون على النحو التالي: