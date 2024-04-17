اعملي بسكوت الخلاط السريع بدون زبدة بدون سمنه فى عشر دقائق هتحضريه

هل تبحث عن وصفة سهلة وسريعة لتحضير بسكويت لذيذ إليك وصفة بسكوت الخلاط السريع بدون زبدة أو سمن، والتي تحضر في غضون عشر دقائق فقط تعد هذه الوصفة مثالية لجميع الأعمار ومستويات الخبرة في الطهي، ولا تتطلب أدوات معقدة سوى خلاط كهربائي استمتع بقرمشة البسكوت اللذيذ مع العائلة والأصدقاء في أي وقت من اليوم

مكونات بسكوت الخلاط السريع

بيضتان

كوب إلا ربع سكر

كوب إلا ربع زيت

ملعقة صغيرة فانيليا

3 أكواب إلا ربع دقيق

نصف كوب نشا

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

(اختياري) بشر برتقالة أو ربع كوب كاكاو خام غير محلى (للبسكوت بنكهة الشوكولاتة)

طريقة تحضير بسكوت الخلاط السريع

ضعي جميع المكونات في خلاط كهربائي واخلطيها جيدًا حتى تتجانس. صفي صينية خبز بورق زبدة. باستخدام ملعقة صغيرة، خذي كمية من العجين وشكّليها على شكل كرات صغيرة، ثم ضعيها على صينية الخبز مع ترك مسافة بين كل كرة والأخرى. اخبزي البسكويت في الفرن لمدة 10-15 دقيقة، أو حتى يصبح ذهبي اللون. اتركي البسكويت يبرد على صينية الخبز لبضع دقائق قبل تقديمه.

اسرار نجاح البسكويت

يمكنك إضافة مكونات أخرى إلى العجين حسب الرغبة، مثل المكسرات أو رقائق الشوكولاتة. تأكدي من أن جميع المكونات في درجة حرارة الغرفة قبل البدء بالخلط. لا تعجني العجين بشكل زائد حتى لا يصبح قاسياً. يمكنك استخدام قوالب البسكويت لعمل أشكال مختلفة للبسكويت. خزني البسكويت في وعاء محكم الإغلاق في درجة حرارة الغرفة لمدة تصل إلى أسبوع.

مميزات وصفة بسكوت الخلاط السريع