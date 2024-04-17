استعلام عن تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي موقع وزارة التضامن

الاستعلام عن تكافل وكرامة 2024: دليل شامل للمستفيدين

يُعد برنامجا تكافل وكرامة من أهم برامج الدعم الاجتماعي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي في مصر، حيث يهدفان إلى مساعدة الأسر الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم ولتسهيل عملية الاستعلام عن حالة الاستحقاق وتقديم الشكاوى، أتاحت الوزارة العديد من الطرق الإلكترونية والهاتفية التي تمكن المستفيدين من الوصول إلى المعلومات بسهولة ويسر.

طرق الاستعلام عن تكافل وكرامة

قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

اختر أيقونة “الاستعلام عن تكافل وكرامة”.

أدخل البيانات المطلوبة: الاسم الرباعي، الرقم القومي، المحافظة، تاريخ الميلاد.

انقر على زر “استعلام”.

ستظهر لك نتيجة الاستعلام، والتي توضح حالة استحقاقك للبرنامج.

يمكنك الاتصال بالخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي على الرقم 19680 للاستفسار عن حالة استحقاقك أو تقديم شكوى.

كيفية تقديم شكوى

يقدم برنامج تكافل دعماً مالياً للأسر التي لديها أطفال في مراحل التعليم المختلفة، بينما يقدم برنامج كرامة دعماً مالياً لكبار السن فوق 65 عامًا، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأيتام ويهدف البرنامجان إلى تحسين مستوى معيشة هذه الفئات وتمكينهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية في حالة عدم استحقاقك للدعم أو وجود أي مشكلة في صرف المعاش، يمكنك تقديم شكوى من خلال:

موقع وزارة التضامن الاجتماعي: قم بتعبئة نموذج الشكوى المتاح على الموقع. الخط الساخن: اتصل بالرقم 19680 وقدم شكواك لممثل خدمة العملاء. مكاتب الشؤون الاجتماعية: توجه إلى مكتب الشؤون الاجتماعية التابع لمحل إقامتك وقدم شكوى كتابية.

تلتزم وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير كافة المعلومات والخدمات للمستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة بكل شفافية ووضوح. وتهدف الوزارة إلى الوصول إلى جميع المستحقين للدعم وتقديم المساعدة اللازمة لهم.