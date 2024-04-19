“مؤسسة تكافل تُعلن”… رابط التقديم في برنامج تكافل الطلاب لعام 1446 وشروط التسجيل

أعلنت مؤسسة تكافل الطلاب عن فتح التقديم في برنامج تكافل الطلاب 1446، كما أوضحت المؤسسة أن بدء تقديم الطلبات للحصول على الدعم سيكون في 12 شوال 1445، الموافق ليوم الأحد 21 أبريل 2024، سيظل باب التقديم مفتوحاً حتى غرة ذي القعدة 1445، الموافق الخميس 9 مايو 2024، هذا الإعلان موجه لجميع الطلاب في مختلف المراحل الدراسية.

التقديم في برنامج تكافل الطلاب

توفر مؤسسة تكافل دعماً مادياً ومعنوياً للطلبة المحتاجين في جميع المراحل التعليمية بالمملكة، بهدف ضمان استمرارهم في التحصيل الدراسي، تقدم المؤسسة للطلاب عدة برامج، منها برنامج “كسوتي” وتوفير وجبة غذائية، يمكن للطلاب التقديم في برنامج تكافل الطلاب في نهاية كل عام دراسي باتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لمؤسسة تكافل.

الضغط على زر “تسجيل جديد”.

إدخال رقم الهوية الخاص بالطالب.

إدراج الرمز المرئي.

الضغط على “متابعة”.

ستنتقل بعدها إلى صفحة لإدخال بعض البيانات الشخصية، والتي تشمل:

إدخال رقم الهوية.

كتابة الاسم والجنسية.

إدراج رقم هاتف ولي أمر الطالب.

اختيار اسم مستخدم وكلمة مرور.

إعادة كتابة كلمة السر.

كتابة رقم هاتف الطالب (إن وجد).

إدخال البريد الإلكتروني.

الموافقة على الشروط والأحكام.

في النهاية، الضغط على أيقونة “تسجيل”.

شروط التسجيل بتكافل الطلاب 1446

أكدت مؤسسة تكافل على ضرورة توفر بعض الشروط للتمكن من التقديم في برنامج تكافل الطلاب، وهذه الشروط تتضمن الآتي:

يجب أن يكون المتقدم مواطناً يحمل الجنسية السعودية.

يشترط أن يكون المتقدم مقيماً بشكل دائم في الأراضي السعودية.

لابد من التسجيل السنوي في نهاية كل عام دراسي لضمان استمرار استحقاق الدعم.

كما يوجد استثناءات لا يشملها استحقاق دعم تكافل، وهي: