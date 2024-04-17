طريقة عمل بسكوت الشاي بمكونات بسيطة وفي أقل من 15 دقيقة

من منا لا يحب بسكوت الشاي السادة، الذي يمكن تناوله في أي وقت من أوقات اليوم، ويمكن أن يتحول إلى وجبة إفطار، ويمكن أن يقدم وحده، أو مع كوب من الشاي، أو كوب من الشاي بالحليب، أو النسكافية، أو القهوة، أو أي مشروب ساخن آخر، لذا اليوم سنخبرك بطريقة سهلة وسريعة يمكنك بها عمل بسكوت الشاي والاستمتاع به مع أسرتك.

طريقة عمل بسكوت الشاي

لعمل بسكوت الشاي تحتاجين إلى عدد من المكونات الأساسية، وهي:

الدقيق. النشا. البيكينج باودر. الفانيليا. الزيت. اللبن. السكر. ملح.

أما عن طريقة الإعداد فهي باتباع الخطوات التالية:

أولًا: ضعي 3 أكوب من الدقيق في إناء واسع.

ثانيًا: أضيفي نصف كوب من النشا.

ثالثًا: ضعي ملعقة صغيرة من الملح.

رابعًا: عليك مزج المكونات الجافة جيدًا لتختلط كلها مع بعضها.

خامسًا: في الخلاط عليك وضع كلًا من السكر، الزيت، اللبن بقيمة نصف كوب لكل مكون منهم، وبعدها عليك إضافة الفانيليا.

سادسًا: عليك خفق الخليط حتى يصل إلى قوام سميك إلى حدًا ما، وتأكدي أن كل شئ امتزج في بعضه.

سابعًا: الآن أضيفي المكونات السائلة إلى الخليط الجاف وابدأي بالمزج باستخدام ملعقة، تذكري أن البسكويت لا يعجن، فقط نكتفي بمزج المكونات حتى اختفاء الدقيق.

ثامنًا: على سطح نظيف ضعي طبقة رقيقة من الزيت وقومي بفرد العجينة حتى تصل إلى ارتفاع 0.5 سم تقريبًا، ويمكنك تقسيم العجينة إلى قسمين لتسهيل الأمر عليك.

تاسعًا: الآن عليك تشكيل البسكويت بالشكل الذي تحبينه، يمكنك استخدام السكين أو أي كوب صغير أو أي شكل متاح لديك يصلح للتشكيل، وبعدها عليك رض البسكويت في الصواني النظيفة، تذكري أن تستخدمي خلة أسنان أو أي أداة مشابهة من أجل عمل ثقوب صغيرة في البسكويت لمنع البسكويت من الارتفاع مثل الكيك.

عاشرًا: في فرن مسخن مسبقًا ضعي الصواني لمدة 10 إلى 15 دقيقة حتى تلاحظي أن البسكويت اكتسب لون أحمر من الأسفل، بعدها يمكنك تشغيل الشواية لمدة بسيطة لا تتعدى الدقيقة لكي تعطي البسكويت اللون الأحمر المحبب.

يمكنك الاطلاع على طريقة عمل السابلية، أو البسكويت الاقتصادي.

إضافات ونكهات لبسكوت الشاي

هذا النوع من البسكويت يمكن إضافة العديد من النكهات إليه، فيمكنك إضافة الكاكاو الخام أو المحلى لكي يصبح بسكويت بالشوكولاته، ويمكنك إضافة رشة من السكر الحبيبات فوق البسكويت لإعطاء نكهة أكثر حلاوة، ويمكنك إضافة الكمون، أو القرفة، أو أي طعم أخر تفضلينه وتفضله أسرتك وبالهناء والشفاء.