هتركب عربية موديل السنة لما تعرف سعر عربية JS 2 جاك من شركة Jak الصينية..مواصفات سيارة الشركة الجديدة للمنافسة في السوق المصرية

سعر عربية JS 2 جاك كشفت عنها العلامة الصينية الشهيرة جاك وهي أحدث قائمة خاصة بأسعار سيارات جاك المقدمة محليا في مصر والتي تم تقديمها مع الزيادة في الأسعار، حيث بدأ السعر الأرخص من السيارات لما يزيد عن مليون جنيه، وفيما يلي سوف نتعرف معكم بالتفصيل على سعر عربية JS 2 جاك.

سعر عربية JS 2 جاك

بعد وصول سعر سيارات جاك إلى مليون ونصف قامت الشركة بعد مرور 20 يوم فقط على تلك الزيادة الأولى سيارات جاك برفع أسعار كافة السيارات في كافة طرازات السيارات لديها بمصر مرة أخرى، وبذلك ارتفع سعر سيارات جاك الشهيرة موديل 2024 بشهر فبراير الماضي للمرة الأولى لأكثر من مليون جنيه وتم بيع السيارات بالسعر الرسمي الجديد لها وهو 1.019.900 جنيه، كما جاءت أسعار سيارات JS4 من فئة SUV الرياضية ذات الاستخدامات المتعددة وهي تقدم فئة واحدة وهي Deluxe سعرها حوالي 1.279.900 جنيه، أما بالنسبة لسعر الفئة الثانية من Ultimate فهو 1,369,900 جنيه.

مواصفات السيارة جاك JS2

هناك عدة مواصفات رائعة موجودة بالسيارة جاك JS2 ومن أهمها الآتي:

تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات.

بها “4 سلندر” وذلك بسعة 1500 سي سي.

محرك السيارة قادر على ضخ قوة قدرها تقريبًا 113 حصانا.

عزم للدوران 146 نيوتن متر.

السيارة قادرة على الانتقال من السرعة إلى منظومة الدفع بفضل علبة تروس تعمل بشكل أوتوماتيكي الأداء CVT.

مزايا سيارة JS 2 جاك

هناك مزايا عديدة بسيارة JS 2 جاك والتي من أهمها الآتي: