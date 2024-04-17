لو طالع من العيد مفلس شوف موعد صرف معاشات مايو بالزيادة الجديدة امتى؟+ خطوات الاستعلام من موقع التأمينات الاجتماعية

موعد صرف معاشات مايو بالزيادة الجديدة يسأل عنه الكثير من المستحقين، حيث أعلنت وزارة المالية أن الصرف من المقرر أن يكون بعد إجازة عيد الفطر المبارك بأسبوعين وسوف تكون هذه الزيادة الثالثة التي أمر بها الرئيس عبد الفتاح السيسي وهي بنسبة 15% كحد أقصى ضمن تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين من محدودي الدخل وضمن أيضًا استراتيجية تعزيز الدعم الاجتماعي للمواطنين المصريين بشكل عام.

موعد صرف معاشات مايو بالزيادة الجديدة

طبقًا للبيان الصادر من الهيئة القومية للتامينات الاجتماعية فإن موعد صرف معاشات مايو بالزيادة الجديدة عند كل بداية شهر ميلادي وتم تحديد موعد محدد لصرف المعاشات الخاصة بشهر مايو 2024 بداية من يوم الأربعاء الموافق الأول من مايو 2024.

رابط الاستعلام عن معاشات مايو 2024

وفرت الهيئة القومية للتأمينات الاستعلام عن صرف المعاشات الخاصة بشهر مايو 2024 بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بهيئة التأمينات الاجتماعية.

قم بتسجيل الدخول إلى الموقع من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

اضغط فوق أيقونة الاستعلام عن المعاش.

قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة من الموقع حتى تتمكن من استكمال العملية.

ما هي أماكن صرف معاشات شهر مايو 2024

حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أماكن محددة لصرف معاشات شهر مايو 2024 وهي كالآتي:

ماكينات الـ« ATM» الموجودة بكافة محافظات الجمهورية.

مكاتب البريد المصري.

عبر أي من المحافظ الإلكترونية.

من خلال منافذ فوري.

شروط استحقاق المعاش

بإمكان الفرد الحصول على المعاش وذلك طبقًا لنص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات تحت رقم 148 لعام 2019 الذي تم إصداره من مجلس النواب وذلك عند عدة حالات مختلفة كالآتي: