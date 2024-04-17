أسرار وتكات عمل الحواوشي باللحمة في البيت بنفس نكهة وطعم حواوشي المحلات ويمكن أحسن بمكونات سهلة وبسيطة واقتصادية

يصنف الحواوشي من ضمن أكثر الأكلات المصرية المشهورة التي يفضلها عدد كبير من الأشخاص، كما أنه من الأكلات الاقتصادية الغير مكلفة إطلاقًا ولذلك نجد أن هناك كثير من ربات البيوت يقمن بتحضيره كثيرًا، ولذلك نحن أعددنا لكم طريقة رائعة ومميزة للحواشي تختلف عن أي طريقة أخرى، وسوف نقوم بعرض المكونات اللازمة وطريقة تحضير الحواوشي في الفقرات الآتية، فتابعونا.

المكونات اللازمة لتحضير الحواوشي

هناك بعض المكونات علينا أن نقوم بتوفيرها لتحضير الحواوشي بطريقة رائعة وطعم مميز لا يقاوم وتتمثل هذه المكونات في الآتي:

مقدار ½ كيلو من اللحم البقري المفروم.

عدد 3 حبات من البصل مفرومة ناعمًا.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

أرغفة من الخبز البلدي تكفي مقدار اللحمة.

ملعقة كبيرة من خلطة الحواوشي.

أربع ملاعق كبيرة من الزيت.

أربع قرون من الفلفل الأخضر مقطع صغيرًا.

قطعة واحدة من الفحم صغيرة الحجم.

طريقة تحضير الحواوشي

باستخدام قطعة صغيرة من الفحم سوف تحصلين على طعم مميز وشهي للحواوشي يختلف عن أي طريقة أخرى قمتي بإعدادها مسبقًا، وإليكِ أهم خطوات التحضير: