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أسرار وتكات عمل الحواوشي باللحمة في البيت بنفس نكهة وطعم حواوشي المحلات ويمكن أحسن بمكونات سهلة وبسيطة واقتصادية
يصنف الحواوشي من ضمن أكثر الأكلات المصرية المشهورة التي يفضلها عدد كبير من الأشخاص، كما أنه من الأكلات الاقتصادية الغير مكلفة إطلاقًا ولذلك نجد أن هناك كثير من ربات البيوت يقمن بتحضيره كثيرًا، ولذلك نحن أعددنا لكم طريقة رائعة ومميزة للحواشي تختلف عن أي طريقة أخرى، وسوف نقوم بعرض المكونات اللازمة وطريقة تحضير الحواوشي في الفقرات الآتية، فتابعونا.
المكونات اللازمة لتحضير الحواوشي
هناك بعض المكونات علينا أن نقوم بتوفيرها لتحضير الحواوشي بطريقة رائعة وطعم مميز لا يقاوم وتتمثل هذه المكونات في الآتي:
- مقدار ½ كيلو من اللحم البقري المفروم.
- عدد 3 حبات من البصل مفرومة ناعمًا.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- أرغفة من الخبز البلدي تكفي مقدار اللحمة.
- ملعقة كبيرة من خلطة الحواوشي.
- أربع ملاعق كبيرة من الزيت.
- أربع قرون من الفلفل الأخضر مقطع صغيرًا.
- قطعة واحدة من الفحم صغيرة الحجم.
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طريقة تحضير الحواوشي
باستخدام قطعة صغيرة من الفحم سوف تحصلين على طعم مميز وشهي للحواوشي يختلف عن أي طريقة أخرى قمتي بإعدادها مسبقًا، وإليكِ أهم خطوات التحضير:
- في البداية نقوم بتصفية البصل المفروم من الماء جيدًا.
- نضع اللحمة المفرومة في وعاء عميق ونضيف إليها البصل والتوابل والخلطة والفلفل الأخضر.
- نمزج تلك المكونات التي سبق ذكرها جيدًا حتى تتجانس مع بعضها.
- نضعها في الثلاجة لمدة ساعة ونصف كحد أدنى للحصول على نكهة رائعة للحواوشي.
- بعد ذلك نحضر أرغفة الخبز ونقوم بفتحها ثم نضع فيها كمية مناسبة من خليط اللحمة المفرومة ويتم فردها بشكل متساوي داخل الرغيف.
- بعد الانتهاء من الخطوة السابقة نقوم بدهن الأرغفة المتوفرة لدينا من الجهتين بالقليل من الزيت.
- توضع هذه الارغفة في صينية كبيرة ثم ندخلها فرن مسخن مسبقًا لمده 12 دقيقة.
- بعد ذلك نشعل الفحمة ونضعها في صينية الحواوشي لمدة دقيقة ثم نسكب فوقها ملعقة من الزيت لتنطفيء.
- يتم تغطية صينية الحواوشي بورق الفويل لمدة خمس دقائق.
- نزيل ورق الفويل ثم يقدم الحواوشي ساخنًا.