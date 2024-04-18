متى موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر هذا الصيف 2024؟ مجلس الوزراء يوضح

يرغب المواطنين في معرفة موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر، حيث أنه منذ اتخاذ رئيس مجلس الوزراء قرار بتغيير الساعة منذ أكتوبر الماضي وذلك من خلال تقديم الساعة 60 دقيقة، وينتظر الجميع موعد تطبيق التوقيت الصيفي الذي أوشك على البدء حيث بدأت ساعات النهار أن تطول ساعات الليل أصبحت قصيرة على عكس الشتاء، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم موعد تطبيق التوقيت الصيفي.

موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر

ووفقًا للقانون الصادر مؤخرًا في شأن إقرار نظام التوقيت الصيفي، فإن الساعة القانونية في مصر هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة، وذلك يكون اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، من كل عام ميلادى، وبذلك فإنه من المقرر أن يتم تغيير الساعة وفقا للتوقيت الصيفي بحسب قرار الحكومة، في منتصف ليلة الجمعة الموافق 26 إبريل 2024، ويكون بتقديم الساعة 60 دقيقة كاملة، على أن يستمر هذا التوقيت إلى يوم 28 أكتوبر 2024.

قرار تطبيق التوقيت الصيفي

كانت الحكومة المصرية قد قامت بتطبيق العمل بالتوقيت الصيفى في شهر أبريل الماضى، وذلك من أجل ترشيد استهلاك مصادر الطاقة المختلفة، مثل الكهرباء والبنزين والسولار والغاز، وجاء قرار العمل بـ التوقيت الصيفي في مصر بعد 7 سنوات من إلغائه، وكان قد تم تطبيقه بالفعل خلال الجمعة الأخيرة من شهر أبريل للعام الماضي 2023، وذلك من خلال تقديم الساعة 60 دقيقة وفقا لبيانات مجلس الوزراء.