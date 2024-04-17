لو شغال ف شركة منهم يبقى الله يعوض عليك…الشركات المستثناة من زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص في مصر 6000 جنيه

الشركات المستثناة من زيادة الحد الأدنى للأجور يسأل عنها الكثيرين وذلك بعدما ذكر أمين صندوق الغرف التجارية الدكتور محمد عطية الفيومي وشرح كافة تفاصيل وطرق تقديم طلب استثناء بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور لدى القطاع الخاص، كما أشار بتصريحاته عبر تطبيق «زووم»، مع الإعلامي الكبير أسامة كمال في برنامج «مساء دي إم سي» أن قرار رفع الأجور لم يعرض كاملا على المواطنين وكذلك على الجمهور.

الشركات المستثناة من زيادة الحد الأدنى للأجور

كشف عضو المجلس القومي للأجور الدكتور محمد الفيومي أن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور الخاصة بالقطاع الخاص وقد تم عمل الكثير من المناقشات كما تم أيضًا الموافقة عليه من اتحادات وكذلك منظمات الأعمال بالإضافة إلى الخبراء ومنظمات العمال، وأوضح أن هذا القرار يعيبه أنه لم يعرض كاملاً كامل على المواطنين ونفس الحال على الجمهور، وأضاف أن الشركات المستثناة من زيادة الحد الأدنى للأجور وهي المنشآت الصغيرة التي تضم عدد أقل من 10 موظفين، وفي هذه الحالة لن يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور وهو مبلغ 6000 جنيه.

قرار الحد الأدنى للأجور لدى القطاع الخاص

أضاف الدكتور محمد الفيومي أن قرار الحد الأدنى للأجور لدى القطاع الخاص يتضمن ثلاث نقاط أساسية كالآتي: