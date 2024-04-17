قنبلة شاومي الجديدة .. أهم مزايا هاتف Xiaomi Civi 4 Pro الهاتف الأنيق في تسريب جديد

تعد اصدارات شركة شاومي الصينية دائما محط اهتمام محبيها من المستخدمين للهواتف الذكية، ومع إطلاق هاتف Xiaomi Civi 4 Pro الجديد من شاومي يزداد البحث الدائم عن مزايا ومواصفات الهاتف حيث يأتي التفرد في التصميم والأداء، والجودة العالية والأناقة والجاذبية في التصميم، يعتمد الهاتف على معالج Qualcomm Snapdragon 8s، الذي يعتبر من بين أقوى المعالجات في السوق حاليًا، فيما يلي سوف نعرض لكم الكثير من المزايا والمواصفات التي تجعل الهاتف هو الخيار الأمثل للمستخدمين الذين يبحثون عن جودة وأداء عالي.

أهم مزايا هاتف Xiaomi Civi 4 Pro الجديد من شاومي

قامت شركة شاومي في الصين بالكشف عن هاتف Xiaomi Civi 4 Pro الجديد بشكل رسمي، حيث ينتظره الكثير من الأشخاص للاستمتاع بمزاياه الفريدة خاصة محبي وعشاق التصوير لاحتوائه على كاميرا أمامية مُزدوجة مع ثلاث كاميرات خلفية من Leica بأداء متميز ورائع، لذلك سوف نقدم لكم أفضل المزايا والمواصفات التي يتضمنها الهاتف منها:

المواصفات التفاصيل المعالج يأتي الهاتف بمعالج كوالكوم سناب دراجون 8S جين 3 ثماني النواة، النواة الأقوى من نوع Cortex X4 بتردد 3.0 جيجا هيرتز، دقة تصنيع المعالج 4 نانومتر، المعالج الرسومي هو Adreno 750 التخزين/ الرام مساحة تخزين 256 جيجا او 512 جيجا مع 12 جيجا رام او 512 جيجا مع 16 جيجا رام. أما الرامات فهي من نوع LPDDR 5x والذاكرة من نوع UFS 4.0 الشاشة يتمتع بشاشة AMOLED بقياس 6.55 بوصة بدقة 1236×2750 بيكسل جودتها 1.5K الكاميرا يأتي الهاتف بكاميرا أمامية رئيسية بدقة 32 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0، وتأتي الثانية بدقة 32 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي Ultra Wide للتصوير بزاوية واسعة، وكلا يتمتع بأداء جيد. نظام التشغيل واجهة Hyper مبنية على نظام تشغيل Android 14. البطارية بطارية ليثيوم بوليمر سعة 4700 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 67 وات ويتم الشحن عن طريق USB Type C

كم سعر هاتف Xiaomi Civi 4 Pro الجديد 2024؟

لقد تم تسعير هاتف Xiaomi Civi 4 Pro الجديد كُليًا في السوق الصيني وذلك للنسخة الـ256 جيجا مع 12 جيجا رام بما يُعادل حوالي 415 دولار أمريكي، وتكون سعر النسخة 512 جيجا مع 12 جيجا رام بما يُعادل 460 دولار أمريكي.