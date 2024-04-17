“اسحب هُنـــــا فورا“ رابط سحب استدعاء بكالوريا التربية البدنية الكتابي للنظامين والأحرار 2024 sport convocation bac-onec-dz

ازدادت محركات البحث في الساعات القليلة السابقة بالتساؤل عن كيفية سحب استدعاء بكالوريا التربية البدنية وبناء على ذلك قام الديوان الوطني للاختبارات بإطلاق رابط إلكتروني يمكنك من خلاله الحصول على الاستدعاء والذي سوف يكون متاح بداية من اليوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل 2024 وذلك ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

سحب استدعاء بكالوريا التربية البدنية

وفقا لما أعلنت عنه الجهات المسؤولة أن سحب الاستدعاءات سوف يكون متاح بداية من يوم 16 من شهر أبريل 2024 ويستمر حتى يوم 7 من شهر ماي 2024، كما أكد الديوان الوطني أنه يجب على المترشحين الإلتزام بالمواعيد المحددة والحرص على عدم التأخير لمدة تتعدى الثلاثون دقيقة لأن ذلك يعد الاختبار ملغي، كما يجب الحضور في المكان الذي تم تحديده والحرص على إحضار بدلة الرياضة المخصصة.

رابط سحب استدعاء التربية البدنية

إذا كنت ترغب في سحب استدعاء التربية البدنية يجب اتباع مجموعة من الخطوات والتي تكون على النحو التالي:

في بداية الأمر يجب عليك زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

ثم في الخطوة التالية يتطلب منك تحديد المحافظة التابع لها.

يرجى إدخال اسم المترشح واللقب الخاص به.

قم بالإجابة عن سؤال الأمان الموضح أمامك.

أخيرا قم بتأكيد البيانات التي قمت بإدخالها وطباعة الاستدعاء والاحتفاظ به حتى موعد الاختبار.

إجراءات الحصول على استدعاء التربية البدنية

قامت الجهات المسؤولة بتحديد مجموعة من الإجراءات التي يجب الالتزام بها عند التقديم على اختبارات التربية الرياضية وهي: