قدم دلوقتي علشان تلحق… خطوات التقديم على شقق بالتقسيط على 7سنين من صندوق الإسكان “بوش”

خطوات التقديم على شقق بالتقسيط على 7سنين، قامت وزارة الإسكان بطرح عدد من الوحدات السكنية للمواطنين بالتقسيط على 7 سنين، والذين قاموا بالتقديم على وحدات سكنية سابقا ولكن لم يقوموا بسحب جديد، والذي يمكن القيام بحجزها من خلال موقع حجز بنك التعمير والإسكان وفقا لمجموعة من الخطوات السهلة والتي سوف نوضحها لكم خلال هذا المقال.

خطوات التقديم على شقق بالتقسيط 7 سنين

هناك مجموعة من الخطوات السهلة والتي يمكن من خلالها أن يقوم المواطنين في التقديم على شقق وزارة الإسكان والتي تأتي بتقسيط على 7 سنوات وتتمثل هذه الخطوات في الآتي:

أولا الدخول على الموقع الالكتروني للحجز لبنك التعمير والإسكان.

بعد ذلك سيتم استعراض كراسة الشروط.

بعدها قم بالدخول على الموقع من خلال الضغط على مستخدم حالي وتسجيل الرقم القومي وكلمة المرور

وفى حالة الرغبة لدخول القرعة العلنية اليدوية يتم الضغط على مفتاح ارغب فى التقديم ثم استخراج رقم الاستمارة ويظهر رقم الاستمارة على الشاشة وهو الرقم الذي سيتم استخدامه كرقم حساب لتحويل جميع المبالغ المالية ويمكن طباعة الاستمارة.

وبعد ذلك سوف يتم ارسال رسالة نصية للمتقدمين المطابقين للشروط وتحديد موعد ومكان إجراء القرعة العلنية اليدوية.

شروط التقديم على شقق وزارة الإسكان

وضعت وزارة الإسكان مجموعة من الشروط والتي يتم من خلالها التقديم على شقق وزارة الإسكان، وتتمثل هذه الشروط في الآتي: