لنقل أهم أخبار الوطن .. تردد قناة الشعوب الجديد 2024 على جميع الأقمار الصناعية

تحظى قناة الشعوب بشعبية كبيرة وسط العديد من القنوات الاخبارية التي تهتم بشأن الأخبار المختلفة في الوطن العربي، كما أنها تحرص على تقديم المعلومات بحيادية تامة ونقل الأخبار الصحيحة وبالتفصيل، لذلك فهي تتمتع برؤية فريدة ومختلفة بالإضافة إلى تقديم تغطية شاملة وموضوعية لكافة الأحداث الأخيرة على مستوى العالم والوطن العربي، كما أنها تهتم بالشأن العربي والسياسي للعديد من القضايا الهامة التي تمس البلاد و المجتمعات ومن أكثر هذه القضايا قضية فلسطين الحبيبة، من أجل ذلك نقدم لكم تردد قناة الشعوب الجديد للاستمتاع بمشاهدة ممتعة وهادفة.

تردد قناة الشعوب الجديد 2024 على النايل سات

تعتبر قناة الشعوب واحدة من أبرز وأهم القنوات المتخصصة في نقل الأخبار العالمية والمحلية المختلفة، فهي تلعب دور مهم في نشر الأخبار المصرية بجانب الأخبار في باقي دول العالم وبالتفصيل، كما أنها تقدم باقة من القضايا والبرامج السياسية التي تثير اهتمام متابعيها والكثير من الاشخاص التي تهتم بقضايا البلاد السياسية، لذلك يتزايد البحث عن ترددها الجديد لتنزيلها على جهاز الاستقبال للتلفاز للاستمتاع بما تقدمه من محتوى مميز، إليك التردد الجديد:

تردد قناة الشعوب على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 12686.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة الشعوب على القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 11264.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

مزايا وخصائص قناة الشعوب 2024

هذه القناة تتمتع بالكثير من المميزات التي جعلتها من أشهر القنوات لنقل الأخبار بمصداقية وشفافية تامة، بالإضافة إلى مزايا عديدة منها: