سلي العيال ياعم الحاج وهما قاعدين.. نزل تردد قناة وناسه الجديد 2024 بجودة مرتفعة..!!

قناة وناسه للأطفال هي إحدى القنوات الجديدة التي انضمت إلى عالم البث التلفزيوني في الوطن العربي، تعتبر هذه القناة واحدة من القنوات الموجهة للأطفال والتي تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي يناسب جميع الأعمار، وهدف قناة وناسه هو تقديم برامج تربوية ومسلية تنمي مهارات الأطفال وتعزز قيمهم الإيجابية، تعتمد القناة على فريق عمل محترف من المخرجين والمنتجين والكتاب الذين يسعون جاهدين لتقديم أفضل البرامج والمسلسلات للأطفال.

قناة وناسه

برامج قناة وناسه تشمل مجموعة متنوعة من العروض المسلية مثل الرسوم المتحركة، البرامج التعليمية، الألعاب والأفلام الوثائقية، تعمل القناة على تحفيز الأطفال وتعزيز روح الابتكار والاكتشاف لديهم من خلال البرامج التي تعتمد على المشاركة الفعالة، ومن خلال محتواها المتنوع والمميز، تسعى قناة وناسه لتقديم تجربة تلفزيونية ممتعة وتثري حياة الأطفال بطريقة إيجابية، تعتبر القناة شريكاً فعالاً للأهل في تربية أطفالهم وتوجيههم نحو مشاهدة المحتوى الهادف والمثري، وإن إضافة قناة وناسه إلى الباقة التلفزيونية تعتبر خطوة مهمة نحو توفير ترفيه آمن ومفيد للأطفال، وتعزيز دور التلفزيون كوسيلة تعليمية وتثقيفية، تعتبر القناة وسيلة للتواصل والتفاعل مع الأطفال وفتح باب التفاهم والحوار بينهم وبين والديهم.

تردد قناة وناسه الجديد

التردد: 11470.

الاستقطاب: عموديV.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الأخطاء: ⅚.

جودة القناة: SD.

تردد قناة وناسة على عرب سات