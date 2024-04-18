فلوس كتير الأيام الجاية…زيادة معاش تكافل وكرامة 15% مع معاش مايو حقيقة ولا إشاعة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن زيادة معاش تكافل وكرامة، وذلك بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاش بنسبة تصل إلى 15% وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه البلاد بسبب الأزمات الأخيرة والتي كان لها تأثير قوي على اقتصاد الدول، ومن هنا جاء هذا القرار بالزيادة من أجل مساعدة المواطنين على تلبية احتياجاتهم.

زيادة معاش تكافل وكرامة كام

يمكن أن يقوم المواطن صاحب معاش تكافل وكرامة بحساب الراتب الذي سوف يحصل عليه بعد الزيادة الجديدة بطريقة سهلة وبسيطة وذلك من خلال القيام بضرب قيمة المعاش الشهري في 1.15% ، حيث أن قرار الرئيس بزيادة معاش تكافل وكرامة أن تكون بنسبة 15% للمستفيدين البالغ عددهم 22 مليون مستفيد، وبذلك تكون الزيادة خلال سنة إلى 55% من قيمة المعاش، ويتم صرفها مع معاش بداية من شهر مارس المنقضي، وبعد ضرب الراتب في نسبة الزيادة سيكون الناتج هو إجمالي المعاش بعد الزيادة.

الأوراق اللازمة للاشتراك في معاش تكافل وكرامة 2024

توجد مجموعة من الأوراق اللازمة التي يجب أن يقوم المواطن الذي يرغب في الاشتراك بمعاش تكافل وكرامة وتتمثل هذه الأوراق في الآتي: