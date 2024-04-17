“بـــادر هُنــــــــا epedu.gov.iq“ نتائج الثالث متوسط في العراق 2024 وزارة التعليم العراقية

منذ عدة أيام يتساءل الكثيرون عن موعد ظهور نتائج الثالث متوسط التي يترقبها الآلاف من كافة المحافظات العراقية لأنها سيتحدد على أساسها بشكل كبير المسار الدراسي للطالب، وقد كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم على تحسن نتائج هذا العام عن الأعوام السابقة مما جعل الطلاب واولياء الأمور يستبشرون خيرا بالنتائج، ومن المقرر أن تظهر النتيجة النهائية خلال الأيام القليلة القادمة وبعدها بيوم أو اثنين بالمدارس والإدارات التعليمية، ومتوقع أن يحدث ضغط كبير على الموقع فور ظهور النتيجة نظرا لما سيشهده من إقبال طبيعي من جميع الطلاب لمعرفة النتيجة.