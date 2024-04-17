أخبار التعليم

“بـــادر هُنــــــــا epedu.gov.iq“ نتائج الثالث متوسط في العراق 2024 وزارة التعليم العراقية

صورة Mahmoud Mahmoudمنذ 5 دقائق
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نتائج الثالث متوسط
نتائج الثالث متوسط

نتائج الثالث متوسط في العراق 2024 وزارة التعليم العراقية

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صورة Mahmoud Mahmoudمنذ 5 دقائق
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