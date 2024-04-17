“بـــادر هُنــــــــا epedu.gov.iq“ نتائج الثالث متوسط في العراق 2024 وزارة التعليم العراقية
نتائج الثالث متوسط في العراق 2024 وزارة التعليم العراقية
منذ عدة أيام يتساءل الكثيرون عن موعد ظهور نتائج الثالث متوسط التي يترقبها الآلاف من كافة المحافظات العراقية لأنها سيتحدد على أساسها بشكل كبير المسار الدراسي للطالب، وقد كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم على تحسن نتائج هذا العام عن الأعوام السابقة مما جعل الطلاب واولياء الأمور يستبشرون خيرا بالنتائج، ومن المقرر أن تظهر النتيجة النهائية خلال الأيام القليلة القادمة وبعدها بيوم أو اثنين بالمدارس والإدارات التعليمية، ومتوقع أن يحدث ضغط كبير على الموقع فور ظهور النتيجة نظرا لما سيشهده من إقبال طبيعي من جميع الطلاب لمعرفة النتيجة.
الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط
كشفت وزارة التربية والتعليم عن اقتراب نزول نتائج الثالث متوسط على الموقع الرسمي للوزارة وعلى موقع نتائجنا الالكتروني، وبالتالي يمكن لأي طالب أن يطلع على نتيجته من مكانه خلال لحظات دون أن يضطر للذهاب الى المدرسة لمعرفة النتيجة، وفيما يلي نوضح لكم خطوات الاستعلام عبر موقع نتائجنا :
- الدخول الى موقع نتائجنا الالكتروني عبر الضغط على هذا الرابط.
- اختيار “نتائج الثالث متوسط”.
- حدد الفصل الدراسي المراد الاستعلام عن نتيجته.
- ادخل البيانات المطلوبة وهي المحافظة التي يتبعها الطالب ورقم الجلوس.
- اضغط على “عرض النتيجة” وبعد قليل ستظهر أمامك نتيجة الطالب.