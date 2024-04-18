تعرف على طريقة ورابط التسجيل في بوابة الحج الجزائرية 2024 من البوابة الرسمية

يبحث الكثير من المواطنين في الجزائر عن طريقة ورابط التسجيل في بوابة الحج الجزائرية، وذلك بعدما قام الوفد الجزائري المُفاوض في المملكة العربية السُّعُودية في نوفمبر الماضي بإنهاء كافة المفاوضات والتعاقدات الخاصة بخدمات السكن والإعاشة مع المملكة العربية السُّعُودية، وخلال شهر ابريل 2024 سيتم الإعلان عن القرعة والقيمة المالية النهائية للحج.

رابط التسجيل في البوابة الجزائرية للحج

يمكن للمواطنين في الجزائر أن يقوموا بالتسجيل في البوابة الجزائرية للحج من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والتي تتمثل في الآتي:

أولا الدخول على الموقع الإلكتروني عبر رابط بوابة الجزائرية للحج.

بعد ذلك قم بقراءة الشروط والأحكام المتعلقة بالبوابة الجزائرية للحج.

بعدها قم بتسجيل مستخدم جديد.

قم بإدخال اسم المستخدم بالحرف اللاتيني.

ثم ادخل رقم الهاتف.

كتابة البريد الإلكتروني.

إدخال كلمة السر الخاصة بك.

قم بالضغط على أنا لست ربوت.

انقر على زر التسجيل.

بعدها ستنتقل لصفحة الحجز الرئيسية.

قم باختيارطريقة الحجز المناسبة (حجز مفرد أم حجز مجموعة).

بعدها يجب إدخال المعلومات الأساسية للحاج والتي تتمثل في “الاسم – اللقب – رقم جواز السفر – تاريخ نهاية جواز السفر- رقم وصل الدفع”.

اضغط على كلمة بحث للتأكد من أن البيانات صحيحة.

استكمال بيانات الناقصة بكل دقة.

بعدها قم بإدخال بيانات حجز تَذْكِرَة السفر.

اتبع نفس الخطوات السابقة للحجز الفردي تتم للحجز المجموعة وهو يختص بالحجاج الراغبين في السفر في نفس الرحلة، والذين يرغبون في حجز غرف السكن في نفس الفندق، على أن يكون هؤلاء الحجاج من ولايات مربوطة بنفس مطار الإقلاع.

و بعد الانتهاء من التسجيل للمجموعة يتم حجز تَذْكِرَة السفر حتى يتثنى السفر معا.

كيف يعلم الحجاج بفتح الرِّحْلات؟

سوف يتم الإعلان عن فتح رِحْلات الحج من قبل شركة الخطوط الجوية الجزائرية، وذلك عن طريق قنوات التواصل الرسمية سواء السمعية أو المرئية أو الإعلام الإلكتروني عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي التي منها الصفحات الرسمية للخطوط الجوية الجزائرية والديوان الوطني للحج والعمرة.