“epedu.gov.iq وزارة التربية العراقية “..نتائج الثالث متوسط دور اول 2024 في كافة عموم العراق

يبحث الكثير من الطلبه والطالبات في الصف الثالث المتوسط في العراق عن نتيجة اختبارات الدور الأول، وذلك بعد انتهائها، وذلك عن طريق مواقع البحث البحث الالكترونية المختلفة، لذا قامت وزارة التربية والتعليم في العراق بالإعلان عن إتاحة النتائج بالنسبة للطلبة والطالبات عبر الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربيه والتعليم العراقية، حتى يتمكن جميع طلبت الصف الثالث المتوسط للعام الحالي 2024 من معرفة النتائج الخاصه بهم، وذلك ضمانا للشفافية وتسهيلا على أولياء الأمور والطلبة دون الذهاب الى المدارس الخاصه بهم أو مديرية التعليم، ونبين فيما يلي تلك التفاصيل.

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول

قامت وزاره التربيه والتعليم العراقيه بالإعلان عن بعض الخطوات التي لابد من إتباعها حتى يتمكن الطلبة من معرفة النتائج الخاصه بهم لامتحان الثالث المتوسط 2024 الدور الاول وتلك الخطوات هي:

اولا: الدخول على المنصة الرسمية الخاصة بوزارة التربية والتعليم العراقية.

ثانيا: إدخال بيانات الطالب في الأماكن المخصصة.

ثالثا: النقر على نتائج الطلاب.

رابعا: اختيار نتيجة إمتحان الدور الاول للصف الثالث المتوسط لعام 2024.

خامسا: كتابة إسم الطالب أو الطالبه بالإضافة الى رقم الامتحان المسجل باسم الطالب.

سادسا: النقر على كلمة إستعلام بعد ذلك يقوم الموقع بعرض نتيجه الخاصه للطالب.

نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الاول

قامت وزاره التربيه والتعليم في العراق بالإعلان عن ان النتيجة الخاصة بامتحانات طلبة الصف الثالث المتوسط الدور الاول سوف تقوم الوزارة بالاعلان عن نتيجتها فور الانتهاء من عملية التصحيح، وذلك خلال الأيام القليله القادمة، كما قامت الوزاره بالتأكيد على الطلبه والطالبات عدم الاستعجال و التأني في معرفة النتيجة الخاصة بهم، وذلك ردا على شكوك الطلاب وحالة القلق التي تنتابهم لما تمثل تلك النتيجة من محطه هامة للمستقبل بالنسبة للطلبه، كما قامت الوزاره بالتنبيه على جميع الطلبه وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء الشائعات وأن نتيجة الامتحانات في حالة ظهورها سوف يكون من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية.