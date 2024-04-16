اقتصاد

“100 دولار عامله كام دينار“ سعر 100 دولار في العراق اليوم بالدينار العراقي.. الدولار مولعها نار!!

صورة Mahmoud Mahmoudمنذ 3 ساعات
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سعر 100 دولار في العراق اليوم
سعر 100 دولار في العراق اليوم
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صورة Mahmoud Mahmoudمنذ 3 ساعات
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