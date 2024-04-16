“100 دولار عامله كام دينار“ سعر 100 دولار في العراق اليوم بالدينار العراقي.. الدولار مولعها نار!!

سعر 100 دولار في العراق اليوم، أصبح سعر الدولار وارتفاعه أو انخفاضه يؤثر بشكل مباشر على المواطن العادي الذي قد يعاني من زيادة أسعار السلع مع ارتفاع سعر صرف الدولار والعكس، لذا أصبح معظم المواطنين يهتمون بمعرفة سعر الدولار يوميا مقابل العملة المحلية، وقد وردت أنباء عن ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي بالبورصة العراقية، وسنوضح لكم اليوم في هذا المقال آخر تحديث لسعر الدولار بالبورصات المختلفة وبالسوق السوداء في العراق، وكذلك سعر الدولار في مصر.

سعر 100 دولار في العراق اليوم بالدينار العراقي اليوم شهد سعر الدولار ارتفاعا نسبيا مقابل الدينار العراقي، فبعد أن كان بالأمس سعر المائة دولار أمريكي يساوي 148.075 دينار، اليوم سجل سعر المائة دولار بالبورصة 148.100 دينار، ومحلات الصرافة استقرت بها أسعار البيع والشراء الى حد كبير فسعر بيع ال 100 دولار 148.500 دينار، أما سعر الشراء فبلغ 147.500 دينار، أما في محافظة اربيل فشهد سعر الدولار انخفاض بسيط عن بورصات الكفاح والحارثية، ووصل سعر المائة دولار بيع الى 148.350 دينار، و 148.200 لسعر الشراء. سعر الدولار مقابل الدينار العراقي وفيما يلي نستعرض لكم سعر الدولار مقابل الدينار في السوق الموازية أو السوق السوداء : 1 دولار امريكي = 1.314.8600 دينار عراقي.

5 دولار امريكي = 6.574.3000 دينار عراقي.

10 دولار امريكي = 13.148.6000 دينار عراقي.

20 دولار امريكي = 26.297.2000 دينار عراقي.

25 دولار امريكي = 32.871.5000 دينار عراقي.

50 دولار امريكي = 65.743.0000 دينار عراقي.

100 دولار امريكي = 131.486.0000 دينار عراقي.

200 دولار امريكي = 262.972.0000 دينار عراقي.

250 دولار امريكي = 328.715.0000 دينار عراقي.

500 دولار امريكي = 657.430.0000 دينار عراقي.

1000 دولار امريكي = 1.314.860.0000 دينار عراقي. سعر 100 دولار في مصر اليوم أما سعر الدولار في مصر فيشهد استقرار في الفترة الأخيرة ، وبلغ سعر صرف ال 100 دولار حوالي 4970 جنيه مصري، وسعر ال 150 دولار أمريكي يعادل حاليا 7455 جنيه مصري.