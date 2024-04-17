متاح الان.. التسجيل في العمالة الغير منتظمة 2024 بالرقم القومي عبر وزارة القوى العاملة والشروط المطلوبة

يمكنكم الآن التسجيل في العمالة الغير منتظمة 2024 وهي منحة مُقدمه من وزارة العمل المصرية والمعروفة سابقاً بوزارة القوى العاملة، لدعم الأفراد الغير مُقتدرين ماليا وتحسين المستوى المعيشي لهم ومساعدتهم في التغلب على التحديات والأزمات الاقتصادية، وكان أول موعد صرف لها منذ 4 سنوات واليوم ينشر لكم موقع البديل الإلكتروني خطوات التسجيل في منحة العمالة غير منتظمة من وزارة العمل المصرية.

خطوات التسجيل في العمالة الغير منتظمة 2024

وجدير بالذكر أن وضعت وزارة العمل المصرية، مجموعة من الخطوات حتى يتمكن الفرد من التسجيل في العمالة الغير منتظمة 2024 والتي تبلغ قيمتها 1000 جنيه، وهي:

أولاً: قم بالدخول إلى موقع وزارة القوى العاملة الرسمية.

ثانياً: قم بالضغط على كلمة تسجيل القوى العاملة “بيانات العمالة الغير منتظمة” الموجودة بالصفحة الرئيسية للموقع

ثالثاً: قم بتسجيل الدخول عن طريق كتابة الرقم القومي و كلمة المرور ثم اضغط على كلمة “تسجيل الدخول”

رابعاً: وإذا لم يكن لديك حساب بالفعل، قم بالضغط على كلمة “تسجيل الدخول لأول مرة” وقم بكتابة البيانات المطلوبة

خامساً: قم بإدخال البيانات الآتية:

تحديد الجنس (ذكر/أنثى)

كتابة عنوان محل الإقامة المدون على البطاقة الشخصية

تحديد الحالة الاجتماعية

إدخال مهنة العامل، وقيمة الدخل الشهري للأسرة

تصوير بطاقة الرقم القومي من الأمام والخلف، وإرفاق الصور.

سادساً: يرجى التأكد من صحة البيانات المكتوبة

سابعاً: قم بالضغط على كلمة “تقديم الطلب” وسيتم إرسال طلبك إلى الجهة المختصة

الفئات المستحقة لمنحة العمالة الغير منتظمة

وحتى تتمكن من صرف منحة العمالة الغير منتظمة من وزارة العمل المصرية، قم بقراءة الشروط التالية جيدًا:

ألا يكون سبق له التسجيل في التأمينات الاجتماعية قبل ذلك. ألا يكون لديه أى عقارات أو سجلات تجارية بإسمه. ألا يعمل بأى وظيفة حكومية. حاصل على الجنسية المصرية. ألا يقل عمر المُتقدم عن الـ 20 عاماً و لا يتجاوز الـ 55 عاماً. ألا يكون المُتقدم قد سجن من قبل أو مطلوب في أى قضية.

كيف تُصرف منحة العمالة الغير منتظمة

ويذكر أن منحة العمالة الغير منتظمة 2024، تُصرف على النحو التالي: