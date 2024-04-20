5 أيام بحالهم|…موعد إجازة شم النسيم وأعياد الربيع لعام 2024+جدول اجازات شهر مايو

مع اقتراب عيد الربيع شم النسيم يبحث الكثير من المواطنين عن موعد إجازة شم النسيم، والذي يكون اليوم الذي يلي عيد القيامة عند المسيحين، ويأتي خلال هذه الأيام أكثر من مناسبة يتم الاحتفال بها ويتم أخذه إجازة رسمية هذا بالإضافة إلى إجازة العطلة الرسمية التي تتصل بهذه المناسبات، والتي سوف نوصحها لكم في هذا المقال.

موعد إجازة شم النسيم

وفقا للبيان الذي أصدره المعهد القومي للبحوث الفلكية والذي حدد فيه موعد يوم شم النسيم 2024، والذي من المقرر له أن يكون يوم الإثنين الموافق 6 مايو 2024، فإن هذا اليوم يكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص والحكومة، إلا أن مجلس الوزراء قرر ترحيل إجازة عيد العمال من يوم الأربعاء 1 مايو لـ يوم الخميس 2 مايو 2024، ليكون بذلك عدد أيام الإجازات بعد إضافة يومي العطلة الأسبوعية 5 أيام متواصلة، تبدأ من الخميس 2 مايو حتى الإثنين 6 مايو.

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2024

تعتبر إجازة عيد تحرير سيناء 2024، هي أول إجازة للموظفين بعد انتهاء اجازة عيد الفطر، والتي توافق يوم الخميس 25 أبريل الجاري عطلة رسمية للاحتفال بذكرى تحرير سيناء، كما يأتي بعدها يومي العطلة الرسمية الجمعة والسبت، وبذلك يحصل موظفي الحكومة المصرية عطلة لمدة 3 أيام متواصلة.

جدول اجازات شهري أبريل ومايو 2024

يأتي جدول اجازات شهري أبريل ومايو 2024 كالاتي :