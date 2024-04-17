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“بزيادة 100 ألف دينار mof.gov.iq“ موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق مايو 2024 والاستعلام عن راتب التقاعد

صورة Mahmoud Mahmoudمنذ 16 ساعة
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صورة Mahmoud Mahmoudمنذ 16 ساعة
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