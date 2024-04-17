“بزيادة 100 ألف دينار mof.gov.iq“ موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق مايو 2024 والاستعلام عن راتب التقاعد

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024

في الفترة الأخيرة ازدادت التساؤلات عن موعد صرف رواتب التقاعد بالعراق خصوصا بعد الإعلان عن قرار زيادة الرواتب بما يصل الى مائة الف دينار عراقي في إطار دعم الحكومة للمواطنين ومحاولاتها المستمرة لرفع مستوى معيشتهم، وفي بيان لها أوضحت وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين بعد الزيادة، وموعد صرفها الذي سيكون كالمعتاد أول يوم من الشهر الميلادي الا إذا صادف هذا اليوم عطلة رسمية حينها يتم صرف الراتب في اليوم الذي يليه مع بداية أيام العمل، جدير بالذكر أن قرار الزيادة سيتثنى منه المتقاعدين الذين يتجاوز راتبهم الشهري مليون دينار عراقي، وعليه فإن هؤلاء سيظل راتبهم كما هو دون أي زيادة إضافية.