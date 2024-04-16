أفضل تابلت رخيص وقوي بمواصفات عالية (تقدر تشتريه) .. تاب مناسب للجميع

تابلت رخيص بسعر مناسب يتم طرحه في الأسواق مع مجموعة من الإمكانيات المميزة التي يتم توفيرها فيه، بحيث أن تابلت لينوفو M9 إصدار 2023 سعره مناسب مع إمكانيات مميزة من غلاف قوي ظهر شفاف خفيف بحيث يظهر التابلت مع وجود مكان لبصمات الأصابع مع وجود الخدوش، ومن خلاله يتم إغلاق الحافظة مع سهولة الخلع والتركيب، مع خاصية الاستيقاظ التلقائي، بالإضافة لتصميم كلاسيكي يمكنك من الوصول للكثير من المميزات المختلفة.

تابلت رخيص

تابلت رخيص لينوفو M9 يمتلك مجموعة كبيرة من الإمكانيات مع تصميم مميز فهو ذات هيكل صلب مع وجود ظهر بلوري شفاف بالإضافة لوجود مغناطيس آنت نحيف للغاية، كما يتميز أيضا بما يلي:

متوفر بلون واحد، مع سعة يبلغ العرض والارتفاع 1.3*14*21.9 سم، مع وجود هيكل صلب بالإضافة لظهر بلوري شفاف مع مغناطيس آمن نحيف بنسبة كبيرة وزن الجهاز 150 غرام.

مع ذاكرة بسعة 64 جيجابايت و4 جيجابايت رام، وتبلغ دقة الكاميرا الأمامية 8 ميجا بكسل ودقة الكاميرا الأمامية تبلغ 2 ميجا بيكسل، ويعمل بنظام تشغيل اندرويد 12 وحجم البطارية يبلغ 5000 مللي أمبير ولا تزال مع مقياس للتسارع والتقارب.

تبلغ سعة الذاكرة 64 جيجا بايت، والشاحن type-c، يدعم الهاتف البلوتوث والولي فاي ويدعم شبكات الجيل الرابع مع تركيب شريحة نانو ويبلغ سعره 489 ريال سعودي

مواصفات تابلت رخيص لينوفو M9

يمتلك تابلت رخيص لينوفو M9 مجموعة كبيرة من المواصفات المميزة وعالية الجودة التي تم بها تصميم التابلت بالإضافة إلى سعره المميز والمناسب بشكل كبير مع إمكانياته، ومن تلك المواصفات ما يلي: