“pdf اسماء اخر وجبة”.. كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي في كل المحافظات

تم تداول العديد من الأخبار عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 خلال الساعات الراهنة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أتاحت وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية منصة مظلتي للاستعلام عن كافة المستفيدين بالرعاية الاجتماعية، وازداد التساؤلات من قبل مواطني العراق عن موعد الإعلان عن المستفيدين بالرعاية الاجتماعية بسبب تأخر توفير المبالغ المطلوبة لصرف برنامج دعم الرعاية الاجتماعية، وتقوم الوزارة حاليًا بمراجعة جميع أوراق المتقدمين لضمان قبول من يستحق ويتوافق مع الشروط المطلوبة للصرف في دولة العراق.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

في صدد حديثنا عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، لابد أن ننوه إلى أن برنامج دعم الرعاية الاجتماعية في العراق حدد العديد من الشروط المطلوبة للحصول على هذا الدعم، وهي:

أن يكون لدى المتقدم دخل شهري يتوافق مع الحد المسموح به في العراق.

يشترط أن يكون المتقدم ذات جنسية عراقية.

ينبغي توفير الضمانات اللازمة لتأهيل المتقدم لبرنامج الدعم الاجتماعي.

أن يكون العمر المناسب للتقديم ما بين 15 و55 عاماً للنساء، وما بين 18 و60 عاماً للرجال.

ينبغي على المتقدم تقديم مستندات توضح فيها عدد أفراد أسرته، ويفضل ألا يقل عددهم عن 4 أشخاص عند تقديم طلب الدعم.

وهذه الشروط تهدف إلى ضمان أن يستفيد الأشخاص الأكثر احتياجاً من الدعم الاجتماعي في العراق.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

أتاحت الوزارة إمكانية الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من خلال منصة مظلتي، ولم تعلن عن نتيجة تقديم الطلبات المقدمة لبرنامج الرعاية الاجتماعية وذلك لأن الوزارة حاليا تقوم بفحص المتقدمين من المواطنين العراقيين، ويمكن الاستعلام عن المستفيدين من خلال اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى منصة مظلتي.

أدخل البيانات بشكل صحيح إلى هذه المنصة.

انقر بعد ذلك على زر الاستعلام.

أدخل بكافة البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة.

حدد المحافظة التي يقيم فيها المواطن.

أدخل الوجبة التي تريد الانضمام إليها.

اضغط بعد ذلك على الاستعلام.

انقر بعد ذلك تنزيل جميع كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية بصيغة PDF.

لا يزال الكل ينتظر الاعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من قبل وزارة العمل العراقية، التي تعد الجهة الرسمية المسئولة عن برنامج هيئة الرعاية الاجتماعية الذي يستفاد منه الالاف الاسر في شتى ربوع العراق.