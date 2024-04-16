تأجيل عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 156 .. احداث نارية ابرزها زواج اورخان والتشيم

يترقب الجميع عرض الحلقة الجديدة من المسلسل التركي قيامة المؤسس عثمان الحلقة 156 والذي يعد من اهم الاعمال التركية التي تعرض بالوقت الحالي وحقق نجاح واسع للغاية منذ عرض اولي حلقات الموسم الاولي وبات المسلسل يعرض في اكثر من 96 دولة حول العالم ويتم عرضة بالعديد من اللغات العربية والاجنبية .

مسلسل المؤسس عثمان الحلقه 156

واعلنت قناة اي تي في التركية عن تأجيل عرض الحلقة 156 من المسلسل التركي قيامة المؤسس عثمان بسبب عيد الفطر المبارك اعادة علي الامة الاسلامية بالخير والبركات لذلك اعلنت الادارة تأجيل عرضة الحلقة للاسبوع القادم، وحالة من الترقب من قبل محبي ومتابعي العمل التركي من اجل معرفة الاحداث النارية التي سوف يشهدها العمل التركي الذي يتابعة الملايين حول الوطن العربي.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان 156

ويمكن للجميع الان متابعة المسلسل من خلال ظبط الترددات التالية واتفرج

تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 12034

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

تردد قناة atv التركية

التردد: 10769.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة atv التركية على عربسات

التردد: 12692.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.