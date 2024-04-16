“استعد فاضل ايام قليلة”.. جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024 وفقا لتصريحات وزارة التربية والتعليم

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024، تنتظر العديد من الطلاب وأولياء الأمور الإعلان عن جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024 وذلك بعد انتهاء شهر رمضان وانقضاء عيد الفطر المبارك، ومن المتوقع الإعلان عنه خلال الأيام القادمة، بالإضافة إلى تحديد المدارس المخصصة لإقامة لجان امتحانات هذه المرحلة بكافة المحافظات.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024

صرحت وزارة التربية والتعليم بأن جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024 بأنه تم الإعلان عنه في خمس محافظات هما الغربية والإسماعيلية والدقهلية والشرقية والمنوفية حيث من المتوقع أن تبدأ امتحانات هذه المرحلة منذ منتصف شهر مايو وسوف يستمر لمدة أسبوع، وتم الإعلان عن جدول الصف الثالث الاعدادي بمحافظة الغربية، وجاء على النحو التالي:

يوم السبت الموافق 18 مايو : اللغة العربية والخط العربي.

يوم الأحد الموافق 19 مايو: الجبر والإحصاء ومادة التربية الدينية.

يوم الاثنين الموافق 20 مايو : مادة الدراسات الاجتماعية.

يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو: الهندسة والتربية الفنية.

يوم الأربعاء الموافق 22 مايو: اللغة الأجنبية والحاسب ألآلى وتكنولوجيا المعلومات.

يوم الخميس الموافق 23 مايو: مادة العلوم.

موعد امتحانات الترم الثاني 2024

وبعد أن أوضحنا كافة التفاصيل عن جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024، لابد أن ننوه إلى أن وزارة التربية والتعليم الفني قامت بتغيير موعد امتحانات الترم الثاني 2024 لكافة صفوف النقل والمرحلة الاعدادبو ليكون يوم الأربعاء 8 مايو 2024 بدلا من السبت الموافق 25 مايو 2024، ومن المتوقع أن تمتد فترة الامتحانات حتى 23 مايو، بالإضافة إلى ذلك سوف تبدأ إجازة الفصل الدراسي الثاني بداية من يوم 24 مايو للعام الحالي لطلاب مراحل النقل والاعدادية وذلك بقا للجدول الزمني الذي وضعته وزارة التربية والتعليم، وسيتم منح طلال الثانوية العامة إجازة بداية من يوم 21 يوليو 2024

اعتمد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، جدول امتحانات الترم الثاني 2024 للعام الدراسي الحالي، لطلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية والشهادة الإعدادية، حيث ستنطلق امتحانات الصف الثالث الاعدادي لطلاب المدارس «العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية»، بداية من يوم الخميس الموافق 16 مايو حتى يوم الأربعاء 22 مايو.