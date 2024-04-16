“اضحك مع الفار والقط”.. استقبل تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 واستمتع بمغامرات tom and jerry طول اليوم

يبحث ملايين الأطفال على تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 نظرا لما تقدمه من محتوى ترفيهي، حيث تعمل القناة على تقديم افلام الرسوم المتحركة المتميزة التي لا تعرض على أي قناه أطفال أخرى، وتعد افلام توم وجيري احد أشهر وأروع قنوات الأطفال الترفيهيه، حيث شهد محرك بحث “جوجل” العديد من عمليات البحث عن تردد قناه القط والفار الشهيرة مما يدل على انتشار شعبية القناة بين معظم الأطفال في الشرق الأوسط وتحرص القناة أيضاً على تقديم افلام الرسوم المتحركة بدون اشتراك وبدون فواصل اعلانية على مدار اليوم.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2024

تردد قناه توم وجيري الجديد 2024 هي الأكثر بحثا نظرا لما تقدمه القناة من أفلام الكرتون، وأشهرها افلام الرسوم المتحركة الشهيرة القط والفار واليكم التردد:

التردد:11315.

القمر الصناعي:نايل سات.

معدل الاستقطاب:أفقي.

معدل الترميز:27500.

معامل تصحيح الخطأ:3/4.

طريقة ضبط تردد قناة توم وجيري الجديد 2024

يهتم أولياء الأمور بمعرفه طريقة ضبط تردد قناة توم وجيري الجديد 2024، ومن خلال تنفيذ الخطوات التالية سنوضح لكم كيفية ضبط تردد القناة:

اولا قم بضبط القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات.

ثم اضغط على زر الاعدادات المتاح لدى المستخدم في الريموت كنترول الخاص بك.

والأن انقر على ايقونة البحث التي توجد في القائمة.

ثم قم بكتابه التردد والاستقطاب ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ بشكل دقيق وصحيح.

ثم اضغط على كلمه البحث.

وبعد الانتهاء من تنفيذ الخطوات السابقة يجب عليك انتظار نزول القناه ثم اضغط على كلمه الحفظ.

وقد تم تأسيس قناة توم وجيري منذ فترة قريبة، وتمكنت أن تنافس أشهر قنوات الاطفال مثل:”كوكيز، بطوط، ماجد، ام بي سي ثري،…”، بفضل ما تعرضه من محتوى مميز يتضمن اغاني وكرتون طوال اليوم.

يمكنك ضبط واستقبال تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 على جهاز الريسيفر الخاص بك لتتمكن من متابعة ما يعرض على شاشة القناة على مدار اليوم، ولعل ما يميز تلك القناة عن غيرها أن تقوم بعرض حلقات منوعة وجديدة من كرتون توم وجيري على مدار اليوم.