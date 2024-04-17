رسميا خلاص.. تحديد موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 للمعلمين بالزيادة الجديدة – شوف حسابك
مع اقتراب نهاية شهر أبريل، يبحث الكثير من الموظفين والعاملين بالدولة والقطاع الحكومية، وتحديداً فئة المعلمين عن موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 للمعلمين، والتي كانت قد أعلنت عنها وزارة المالية في أوائل الشهر موضحة الموقف من الزيادة الجديدة والتي صرفت لأول مرة مع مرتبات شهر مارس الماضي، واليوم ينشر لكم موقع البديل الإلكتروني الموعد النهائي لصرف مرتبات شهر أبريل لجميع العاملين بالدولة وخطوات صرفه.
موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 للمعلمين
ووفقًا لما هو مُعلن عنه من قبل وزارة المالية، فإن موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 للمعلمين سيكون بداية من يوم 21 وعلى مدار 5 أيام يُراعى فيها أيام الإجازات والعطل الرسمية.
ولذلك قامت الوزارة بوضع جدول لصرف مرتبات شهر أبريل 2024، والذي جاء على النحو التالي:
- الأحد الموافق 21/4/2024 أول أيام صرف مرتبات شهر أبريل
- الاثنين الموافق 22/4/2024 ثاني أيام صرف مرتبات شهر أبريل
- الثلاثاء الموافق 23/4/2024 ثالث أيام صرف مرتبات شهر أبريل
- الأربعاء الموافق 24/4/2024 رابع أيام صرف مرتبات شهر أبريل
- الأحد الموافق 28/4/2024 اليوم الخامس والأخير من صرف مرتبات شهر أبريل
آليات صرف مرتبات شهر أبريل 2024
وجدير بالذكر أن آليات صرف مرتبات شهر أبريل 2024 تكون من خلال:
- فروع البنوك
- ماكينات الـ ATM
- المحافظ الإلكترونية
- أو مكاتب البريد
مرتبات شهر أبريل 2024 بعد الزيادة الجديدة
ويذكر أن مرتبات شهر أبريل 2024 ستصل بعد الزيادة الجديدة إلى:
- الدرجة الممتازة يصل راتبها إلى 12.200 جنيه
- الدرجة العليا يصل راتبها إلى 10.200 جنيه
- درجة المدير العام يصل راتبها إلى 9200 جنيه
- الدرجة الأولى يصل راتبها إلى 8200 جنيه
- الدرجة الثانية يصل راتبها إلى 8000 جنيه
- الدرجة الثالثة يصل راتبها إلى 7500 جنيه
- الدرجة الرابعة يصل راتبها إلى 7000 جنيه
- الدرجة الخامسة يصل راتبها إلى 6500 جنيه
- الدرجة السادسة يصل راتبها إلى 6000 جنيه