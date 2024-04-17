رسميا خلاص.. تحديد موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 للمعلمين بالزيادة الجديدة – شوف حسابك

مع اقتراب نهاية شهر أبريل، يبحث الكثير من الموظفين والعاملين بالدولة والقطاع الحكومية، وتحديداً فئة المعلمين عن موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 للمعلمين، والتي كانت قد أعلنت عنها وزارة المالية في أوائل الشهر موضحة الموقف من الزيادة الجديدة والتي صرفت لأول مرة مع مرتبات شهر مارس الماضي، واليوم ينشر لكم موقع البديل الإلكتروني الموعد النهائي لصرف مرتبات شهر أبريل لجميع العاملين بالدولة وخطوات صرفه.

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 للمعلمين

ووفقًا لما هو مُعلن عنه من قبل وزارة المالية، فإن موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 للمعلمين سيكون بداية من يوم 21 وعلى مدار 5 أيام يُراعى فيها أيام الإجازات والعطل الرسمية.

ولذلك قامت الوزارة بوضع جدول لصرف مرتبات شهر أبريل 2024، والذي جاء على النحو التالي:

الأحد الموافق 21/4/2024 أول أيام صرف مرتبات شهر أبريل

الاثنين الموافق 22/4/2024 ثاني أيام صرف مرتبات شهر أبريل

الثلاثاء الموافق 23/4/2024 ثالث أيام صرف مرتبات شهر أبريل

الأربعاء الموافق 24/4/2024 رابع أيام صرف مرتبات شهر أبريل

الأحد الموافق 28/4/2024 اليوم الخامس والأخير من صرف مرتبات شهر أبريل

آليات صرف مرتبات شهر أبريل 2024

وجدير بالذكر أن آليات صرف مرتبات شهر أبريل 2024 تكون من خلال:

فروع البنوك ماكينات الـ ATM المحافظ الإلكترونية أو مكاتب البريد

مرتبات شهر أبريل 2024 بعد الزيادة الجديدة

ويذكر أن مرتبات شهر أبريل 2024 ستصل بعد الزيادة الجديدة إلى: