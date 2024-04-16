الفئات المستفيدة من برنامج التأهيل الشامل الجديد وأهم شروط التسجيل

برنامج التأهيل الشامل الجديد هو أحد البرامج التي أطلقتها “وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” التي تستهدف فئة محددة في المجتمع السعودي، وهم أصحاب الإعاقات المختلفة من أجل توفير كل فرص الحياة التي تؤهلهم للاندماج في المجتمع ليصلحوا فعاليات ومنتجين، عكس ما هو سائد في العصور السابقة وفقا لما تم وضعه في رؤية السعودية 2030، وفيما يلي نتعرف على الفئات المستهدفة من برنامج التأهيل الشامل الجديد وسلم الرواتب.

الفئات المستفيدة من برنامج التأهيل الشامل الجديد

تشرف “وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” على كل ما يخص برنامج التأهيل الشامل الجديد وبالتالي تم تحديد مجموعة من المستحقين لهذا البرنامج من أصحاب الأمراض المختلفة وهم كالتالي:

حاملي مرض الفشل الكلوي والكبدي.

حاملي الأمراض السرطانية.

حاملي مرض التليف في الشبكية.

المصابين بالشلل الكلي والنصفي.

ذوي الأمراض العقلية والإعاقات العقلية.

حاملي الأطراف الصناعية.

كل من تضرر في حوادث مرورية سابقة.

حاملي أمراض الرئة.

الصم والبكم.

سلم رواتب التأهيل الشامل الجديد

يمنح برنامج التأهيل الشامل رواتب ثابتة كل شهر ميلادي للفئات التي تم تحديدها في البرنامج، ويختلف الراتب وفقا للحالة المرضية للمتقدمين وفيما يلي نعرض سلم رواتب التأهيل الشامل الذي أعلنته وزارة الموارد البشرية:

يحصل المصابين في حوادث المرور على 10 آلاف ريال في الشهر.

يحصل المصابين بالإعاقات العقلية على 20 ألف ريال شهريًا.

يحصل حاملي الأمراض العقلية على 10 آلاف ريال في الشهر.

يحصل أصحاب أمراض الرئة على 10 آلاف ريال شهريًا.

راتب أصحاب الشلل النصفي 100 ألف ريال في الشهر.

رواتب أصحاب الأطراف الصناعية 100 ألف ريال شهريًا.

راتب الصم والبكم 4 آلاف ريال في الشهر.

شروط التسجيل في التأهيل الشامل الجديد

التسجيل في التأهيل الشامل الجديد يكون بشروط محددة من وزارة الموارد البشرية كما يلي: