سلي طفلك مع اجمل برامج قناة طيور بيبي الجديدة | اضبطها الآن تردد قناة طيور بيبي الجديد
سلي طفلك مع اجمل برامج قناة طيور بيبي الجديدة | اضبطها الآن تردد قناة طيور بيبي الجديد
تردد قناة طيور بيبي الجديد الذي يبحث عنه كثرا من الآباء والأمهات لكي يقومون بضبط القناة لأطفالهم، حيث تعد قناة طيور الجنة من أقدم قنوات الأطفال، وتمتاز القناة بعرض محتوى هادف ومنوع للأطفال في جميع الجوانب التعليمية والثقافية والترفيهية مما يجعل الأطفال يستفيدون من القناة بشكل متكامل، ومن خلال الأسطر التالية نبين تردد القناة على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات وأهم ما تقدمه القناة من برامج وفقرات.
تردد قناة طيور بيبي الجديد
اضبط قناة طيور بيبي على التلفاز واجعل أطفالك يتمتعون بأفضل مات تقدمه القناة بصور مجاني تمامًا، حيث يتاح ضبط القناة على القمر الصناعي العرب سات والقمر الصناعي النايل سات من خلال الترددات التالية:
القمر الصناعي النايل سات:
- التردد: 11274.
- الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
القمر الصناعي العرب سات:
- التردد: 11310.
- الاستقطاب: عمودي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
أفضل برامج طيور بيبي الجديد
تقدم قناة طيور بيبي مجموعة كبيرة ومتنوعة من البرامج والأغاني التي تخدم جميع الجوانب البنائية عند الأطفال من جميع الجوانب التعليمية والثقافية والترفيهية، ومن أهم ما تقدمه القناة التالي:
- سلسلة “تعلم مع جاد وإياد”: برنامج تعليمي تفاعلي يقدم دروسًا في اللغة العربية والرياضيات والعلوم والتكنولوجيا.
- سلسلة “حكايات من التاريخ”: برنامج قصصي يروي حكايات من التاريخ الإسلامي بطريقة مشوقة وجذابة.
- سلسلة “أسرار الحيوانات”: برنامج وثائقي يقدم معلومات عن الحيوانات المختلفة في العالم.
- سلسلة “مغامرات سندباد”: برنامج رسوم متحركة يروي مغامرات سندباد البحري ورحلاته المثيرة.
- سلسلة “ألعاب فرح”: برنامج ترفيهي يقدم ألعابًا وأنشطة تفاعلية للأطفال.
- برنامج “فوازير ذكية”: برنامج تفاعلي يقدم فوازير وأسئلة ثقافية للأطفال.
- برنامج “حكايات من القرآن”: برنامج قصصي يروي قصصًا من القرآن الكريم بطريقة مبسطة.
- برنامج “أناشيد إسلامية”: برنامج يقدم أناشيد إسلامية للأطفال.
- برنامج “حكايات عالمية”: برنامج قصصي يروي حكايات من مختلف دول العالم.
- برنامج “أصوات من الطبيعة”: برنامج وثائقي يقدم أصواتًا من الطبيعة من جميع أنحاء العالم.