القط والفأر الأشقياء والأعداء.. نزل تردد قناة توم وجيري بعد التحديث 2024 واتفرجي انتي وأطفالك على الثنائي الخطير

تعتبر قناة توم وجيري أطفال، من أقوى القنوات الفضائية التي تهتم بالمحتوى الطفولي المميز لجميع الأطفال حول العالم، حتى أن القناة لاقت نجاحًا كبيرًا في فترة وجيزة، وأصبح الجميع في حالة تشوق كبيرة لكي يتمكنوا من استماعها ومشاهدتها، إضافة إلى أن القناة تقدم سلسلة من مسلسل توم وجيري أو القط والفأر الأشقياء اللذان يبثان روح الرفاهية في كل منزل، ولذلك يمكنك استقبال القناة على الأقمار الصناعية المختلفة، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة توم وجيري أطفال 2024 النايل سات

تردد قناة توم وجيري أطفال: 11345.

معامل ترميز قناة توم وجيري: 27500.

استقطاب قناة توم وجيري أطفال: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ لقناة توم وجيري أطفال: 5/6.

تردد توم وجيري أطفال على العرب سات 2024

ويمكنك مشاهدة قناة توم وجيري أطفال على العرب سات، وفقًا للمعلومات المتمثلة في الأتي:-

التردد الجديد للقناة يكون 11315.

معامل الترميز لقناة توم وجيري أطفال يكون 27500.

استقطاب قناة توم وجيري أطفال فهو أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

خطوات تنزيل قناة توم وجيري 2024

جاءت أبرز خطوات القيام بإستقبال قناة توم وجيري أطفال، وفقًا للأتي:-