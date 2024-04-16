300 دينار منحة فورية.. كيفية التسجيل في منحة تونس لجميع المحتاجين والمتعثرين

أطلقت حكومة تونس منحة لجميع المواطنين الأكثر احتياجًا وأصحاب الدخل المتوسط والمحدود، بما تصل قيمتها إلى 300 دينار تونسي، في سبيل توفير حياة كريمة وملائمة لجميع الأشخاص، والعمل على مستوى معيشي لكافة الأشخاص في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد، ويمكنك التقديم على المنحة وفقًا لمجموعة من الشروط التي نكشفها لكم في السطور التالية.

ما هي شروط منحة 300 دينار تونسي 2024؟

تتمثل أبرز شروط التسجيل في منحة الـ 300 دينار التي أطلقتها حكومة تونس، وفقًا لما يلي:-

يجب أن يكون الشخص المتقدم مسجل عبر موقع وزارة الشؤون الاجتماعية.

أن لا يتجاوز دخل الأسرة عن الحد المانع للحصول على المنحة.

إضافة إلى أنه يجبب بأن يكون العائل عاطلاً عن العمل لكي يحصل على المنحة.

ألا يكون لديه أي أصول أو عقارات ذات قيمة عالية تمنعه من الحصول على المنحة الـ 300 دينار تونسي.

خطوات التسجيل في منحة 300 دينار تونسي

هناك مجموعة من الخطوات التي يُرجى اتباعها لكي يتم التسجيل في منحة الـ 300 دينار تونس، وفقًا للأتي:-