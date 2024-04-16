ASD.ma “الدعم الاجتماعي المباشر” تسجيل في الدعم الاجتماعي المباشر وتتبع الطلب

تسجيل في الدعم الاجتماعي المباشر الذي تتيحه الحكومة المغربية مساعدة للأسر الفقيرة ومحدودة الدخل من الحصول على مبالغ مالية شهريًا تساعدهم في الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد والعالم، حيث توفر منصة للتسجيل إلكترونيًا في البرنامَج، ومن خلال هذه الأسطر نبين طريقة التسجيل في الدعم المباشر خطوة بخطوة حتى الحصول على الدعم.

تسجيل في الدعم الاجتماعي المباشر

يمكنك التسجيل في الدعم الاجتماعي المباشر عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الحصول على المعرف المدني والاجتماعي الرقمي من أقرب مركز لخدمات الأحوال المدنية.

احضر معك الوثائق المطلوبة، مثل بطاقة الهُوِيَّة الوطنية أو شهادة الميلاد.

سيتم إصدار المعرف المدني لك بعد استيفاء جميع المتطلبات، وذلك بالتوجه إلى أقرب مركز لخدمات التنمية الاجتماعية.

سيتم تسجيل أسرتك في السجل الاجتماعي الموحد وإصدار المعرف الاجتماعي لك.

إنشاء حساب خاص بالأسرة في السجل الاجتماعي الموحد.

بعد الدخول اضغط على زر “إنشاء حساب”.

أدخل المعلومات المطلوبة، بما في ذلك المعرف الاجتماعي لرب الأسرة.

قم بملء استمارة التسجيل في الدعم المباشر.

أرفق جميع المستندات المطلوبة، مثل شهادة الدخل ووثائق إثبات الملكية أو الإيجار.

اضغط تأكيد الطلب، ويمكنك متابعة حالة طلبك من خلال بوابة السجل الاجتماعي الموحد.

كيف اعرف اني مقبول في السجل الاجتماعي الموحد؟

تتبع طلب الدعم المباشر الخاص بك عن طريق بوابة السجل الاجتماعي الموحد باتباع التالي: