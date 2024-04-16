موعد صرف معاشات شهر مايو 2024 بالزيادة الجديدة

تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن موعد صرف معاشات شهر مايو 2024، التي أصبحت محور اهتمام وبحث عدد كبير من المواطنين بعد صرف الزيادة المقررة على المعاشات التي تم صرفها في مارس الماضي، ومن خلال هذا المقال دعونا نتعرف سوياً على موعد صرف معاشات شهر مايو 2024 …

حقيقة زيادة معاشات شهر مايو 2024

وعن حقيقة زيادة معاشات شهر مايو 2024، فقد أعلنت الدكتورة “نيفين القباج” التي تشغل منصب وزيرة التضامن الإجتماعي أنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن صرف زيادة على معاشات شهر مايو 2024، وأكدت القباج خلال حوار لها على قناة mbc مصر أنه تم صرف معاشات شهر مارس بالزيادة الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي بنسبة 15% هذا بالإضافة إلى زيادة معاش تكافل وكرامة بقيمة 15% تنفيذاً لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمساندة المواطن المصري ومساعدته للتغلب على الغلاء الذي يعاني منه عدد كبير من الدول العربية.

موعد صرف معاشات شهر مايو 2024

وكانت الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية قد أعلنت عن موعد صرف معاشات شهر مايو 2024 والتي سوف تبدأ في الأربعاء الموافق 1 مايو 2024، ومن المقرر أن يتم صرف الزيادة التي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيمة 15% من إجمالي المعاش، ويمكن للمواطن الإستعلام عن مستحقاته وقيمة المعاش والزيادة الجديدة من خلال اتباع الخطوات الآتية: