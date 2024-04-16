تعليم القاهرة تعلن مواعيد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

استعدادًا لإنهاء العام الدراسي: محافظ القاهرة يعلن جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024/2023

مع اقتراب نهاية العام الدراسي، يبدأ الطلاب وأولياء الأمور بالاستعداد لمرحلة هامة وهي فترة الامتحانات. وفي هذا الإطار، أعلن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، عن جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2023 لجميع المراحل التعليمية في المحافظة، والتي ستمتد من 8 مايو إلى 23 مايو 2024 يأتي هذا الإعلان ليتيح للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين الوقت الكافي للاستعداد الجيد للامتحانات، ووضع الخطط الدراسية المناسبة لتحقيق أفضل النتائج.كما يهدف الجدول إلى تنظيم سير عملية الامتحانات بشكل سلس ومنظم، وضمان تكافؤ الفرص لجميع الطلاب.

مواعيد امتحانات المرحلة الابتدائية

ستكون مواعيد امتحانات الطلاب في سنة رابعة وخامسة وسادسة علي مستوي كافة الادارات التعليمية بمحافظة القاهرة كالتالي

الصف الرابع والخامس الابتدائي وما يعادله: تبدأ امتحانات آخر العام من يوم الأربعاء 8 مايو حتى يوم الاثنين 13 مايو.

الصف السادس الابتدائي وما يعادله: ستكون بداية من الأربعاء 8 مايو حتى الاثنين 13 مايو.

مواعيد امتحانات المرحلة الإعدادية

الصف الأول الإعدادي العام والرياضي وما يعادله: من الأربعاء 8 مايو حتى الثلاثاء 14 مايو.

الصف الثاني الإعدادي العام والرياضي وما يعادله: من الأربعاء 8 مايو حتى الثلاثاء 14 مايو.

النقل الإعدادي المهني وما يعادله: من الأربعاء 8 مايو حتى الثلاثاء 14 مايو.

امتحانات الشهادة الإعدادية (العامة، الرياضية، الصم، المكفوفين، المهنية): من الخميس 16 مايو حتى الأربعاء 22 مايو.

مواد المستوى الرفيع لطلاب الصف الثالث الإعدادي: يومي الاثنين 29 أبريل والثلاثاء 30 أبريل.

مواعيد امتحانات التعليم الثانوي العام والفني

امتحانات النقل التعليم الفني: من الأربعاء 8 مايو حتى الثلاثاء 21 مايو.

التعليم الثانوي العام امتحانات النقل: من الأحد 12 مايو إلى الخميس 23 مايو.

ملاحظات هامة:تستمر الامتحانات حتى لو صادفت إجازة رسمية ولم يتم الإعلان عن جدول امتحانات الثانوية العامة حتى الآن كما يمكنكم الاطلاع على المزيد من التفاصيل والتحديثات على موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة