بسرعة جهز ورقك وفلوسك|…حجز شقق من بنك الإسكان والتعمير بمقدم 25 ألف جنيه+شروط التقديم على شقق محدودي الدخل الجديدة

حجز شقق من بنك الإسكان والتعمير، قام بنك الإسكان والتعمير بتوفير شقق بأسعار مناسبة وفي متناول أيدي الجميع، كما أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قامت أيضا بإطلاق ملحق جديد من الشقق حتى يتمكن الأشخاص من حجز الشقق من خلال موقع صندوق الإسكان الاجتماعي، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم خطوات وشروط حجز شقق بنك الاسكان والتعمير.

شروط حجز شقق من بنك الإسكان والتعمير 2024

توجد مجموعة من الشروط التي يجب أن تكون متوفرة في الأشخاص الذين يرغبون في التقديم على شقق بنك الاسكان والتعمير، وتتمثل هذه الشروط في الآتي:

أولا يشترط ألا يزيد عمر المتقدم عن واحد وخمسين عام، ولا يقل عمره عن واحد وعشرون عاماً.

ألا يكون المتقدم قد سبق له الاستفادة أو حصوله على أي شقق تم الإعلان عنها في وقت سابق من قبل الوزارة.

يجب ألا يقل راتب المتقدم عن ألفي وسبعمائة جنيه، ولا يزيد عن سبعة ألاف جنيهاً مصرياً.

ينبغي ألا يكون المتقدم على الطلب قد حصل على قطعة أرض تتبع وزارة الإسكان أي أنها من ضمن الأراضي المعلن عنها في السابق.

خطوات التقديم على شقق بنك الاسكان والتعمير 2024

يمكن للأشخاص الذين يرغبون في حجز شقق بنك الاسكان والتعمير أن يقوموا بذلك من خلال مجموعة من الخطوات والتي تتمثل في الآتي: