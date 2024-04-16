وظيفة ببدلة وكرافتة… تفاصيل وظائف بنك مصر ابريل 2024 بمرتب يصل إلى 12 ألف جنيه شهري+شغل 6 ساعات في التكييف

تفاصيل وظائف بنك مصر ابريل 2024، أعلن بنك مصر عن توفر وظائف شاغرة في مختلف فروعه في مجال خدمة العملاء، والتي تكون مناسبة لحديثي التخرج من الشباب والفتيات الحاصلين على مؤهلات دراسية عالية، وتأتي الوظائف براتب مادي عالي يساعد هؤلاء الشباب في الحصول على مصدر دخل ثابت، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم تفاصيل الوظيفة واهم الشروط اللازمة لها.

تفاصيل وظائف بنك مصر ابريل 2024

قام بنك مصر بتوضيح المهام المطلوبة لشغل وظيفة في مجال خدمة العملاء في البنك، والتي يجب أن يلتزم المتقدم بها، وتتمثل هذه المهام في الآتي:

أولا يجب على موظف خدمة العملاء أن يقوم بتنفيذ كافة المعاملات والخدمات والتي تشمل قبول المدفوعات لأنواع مختلفة من الحسابات، وصرف الشيكات، والتحقق من أرصدة الحسابات، وتحويل الأموال.

ينبغي أن يحدد الفرص لتنمية العلاقات مع العملاء من خلال عملية البيع المنضبطة.

ينبغي أن يتأكد من موازنة درج النقود مع ورقة التسوية واسترداد أي نقص أو زيادة.

يحرص على تحقيق الخطة المستهدفة للفرع.

يقوم بتوجيه العملاء لاستخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية المختلفة.

القيام بتقديم الخدمات لجميع العملاء لضمان المستوى الأمثل لرضا العملاء وحل جميع المشكلات.

ماهي الشروط المطلوبة للتقديم في وظائف بنك مصر

توجد مجموعة من الشروط التي يجب أن تكون متوفرة في الأسخاص الذين يرغبون في التقديم لوظائف بنك مصر، وتتمثل هذه الشروط في الآتي: