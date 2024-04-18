سعر ومواصفات oppo A17 الجديد كاميرا شديدة تصور القمر بوضوح وإمكانات جبارة

مواصفات oppo A17 تم الإعلان عنه من قبل شركة أوبو الشهيرة وهو هاتف من الفئة الاقتصادية خلفية الهاتف هي نفس خلفية الإصدار السابق له من شركة أوبو وهو هاتف Oppo A16، ولكن تم تطوير الكاميرا الخلفية ستكون بدقة 50 ميجا بيكسل كما تم ابتكار تصميم جديد للهاتف ومميز والحفاظ على نفس المعالج وهو من نوعية الميديا تيك الـ Helio G35، فيما يلي تعرفوا معنى على المزيد من التفاصيل حول مواصفات oppo A17.

مواصفات oppo A17

هناك العديد من مواصفات هاتف Oppo A17 والتي من أهمها الآتي:

يتميز بأنه يدعم 2 شريحة اتصال من نوع Nano Sim.

كما أنه مقاومة لبعض قطرات المياه الخفيفة وذلك طبقا لشهادة IPX4.

أبعاد الهاتف هي طول 164.2 ملم، أما العرض فهو 75.6 ملم و سُمك الهاتف هو 8.3 ملم ووزنه 189 جرام.

يتميز الهاتف بجودة ومتانة الخامات المستخدمة به فالخلفية مصنوعة من البلاستيك اللامع.

يتميز الهاتف بأنه يدعم إضافة شبكات الاتصال الجيل الثاني وحتى الجيل الرابع.

شاشة الهاتف بها ثقب من المنتصف وهي من نوع IPS LCD ومساحة الهاتف 6.56 بوصة وجودتها

720×1612 بكسل، وذلك بحوالي كثافه بيكسات حتى 269 بيكسل كل بوصة.

مزايا هاتف oppo A17

هناك العديد من المزايا بهاتف oppo A17 ومن اهم هذه المزايا الرائعة الموجودة به ما يلي: