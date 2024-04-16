رابط التقديم في المدارس اليابانية 2024-2025 والأوراق المطلوبة

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تخصيص رابط التقديم في المدارس اليابانية للعام الدراسي 2024-2025، وذلك بداية من يوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل 2024 ويستمر التقديم على مدار 15 يوم تيسيراً على أولياء الأمور الراغبين في التقديم لأبنائهم في المدارس اليابانية ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على خطوات ورابط التقديم والأوراق والمطلوبة…..

رابط التقديم في المدارس اليابانية

حيث أعلنت الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على الإنترنت أن التقديم في المدارس اليابانية للعام الدراسي 2024-2025 سوف يكون الكترونياً، وأكدت الوزارة إلى أن عدد المدارس اليابانية على مستوى الجمهورية هو 51 مدرسة ويجب على أولياء الأمور التقديم في المدة التي أعلنت عنها الوزارة وهي بداية من اليوم ولمدة أسبوعين وشددت الوزارة على أولياء الأمور ضرورة تحضير الأوراق والمستندات لتقديمها في المدارس قبل بداية الدراسة، وأضافت الوزارة أنه لا يوجد تحويلات للصفوف العليا على أن تكون الأولوية للطلاب الأكبر سناً.

الأوراق المطلوبة للتقديم في المدارس اليابانية

وأكدت وزارة التربية والتعليم على أولياء الأمور سرعة تحضير الأوراق وتقديمها إلى إدارة المدرسة المراد الإلتحاق بها في الموعد المعلن عنه ، وإليكم الأوراق …

شهادة مميكنة للطفل على أن تكون حديثة.

صورة من بطاقة الرقم القومي للأب “سارية”.

إيصال مرافق “مياه أو غاز أو كهرباء”.

إقرار بالموافقة على الإلتحاق في المدارس اليابانية من قبل ولي الأمر .

ما هي مصاريف المدارس اليابانية

حيث يبحث عدد كبير من أولياء الأمور عن مصاريف المدارس اليابانية والتي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم للعام الماضي بقيمة 15.800 جنيه،أما عن مصاريف الزي الرسمي للمراحل الأولى بإجمالي 1950 جنيه، أما عن مصاريف زي الصف الرابع سوف تكون 750 ألف جنيه.