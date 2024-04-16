“اشاعات ولا حقيقة” التموين تكشف حقيقة اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في مايو 2024

حقيقة اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في مايو 2024، خبر تصدر قوائم محركات البحث ليحظى على إعجاب وبحث الملايين من المواطنين من شتى أنجاء الجمهورية، ورصدت وزارة التموين والتجارة الداخلية الأخبار التي يتداولها عدد كبير من المواقع الإلكترونية وصفحات مواقع التواثل الإجتماعي، وكان هذا رد الوزارة على الأخبار المتداولة ……

حقيقة اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في مايو 2024

حيث صرح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور”علي المصيلحي” أن خبر اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في مايو 2024 ، غير صحيح بالمرة وأن الوزارة لم تعلن عن أخبار جديدة بشأن بطاقات التموين خلال الآونة الأخيرة.

وأشار “المصيلحي” خلال حوار له على قناة “صدى البلد” إلى أن الوزارة تسعى بكل جهدها أن تقوم بضبط أسعار المواد الغذائية في شتى محافظات الجمهورية، لمساعدة المواطن المصري ورفع العبء من على كاهل المواطنين خاصة في ظل ارتفاع اسعار الكثير من السلع والمواد الغذائية، وأكد خلال نهاية حديثه أنه الا داعي للإنسياق وراء الشائعات والأخبار الخاطئة وضرورة تحري الدقة قبل نشرها ومشاركتها على صفحات التواصل الإجتماعي.

وزير التموين يؤكد انتهاء أزمة السكر في السوق المصري

وتحدث “المصيلحي” أيضاً عن أزمة السكر الأخيرة، وأكد إلى أن الوزارة تمكنت من إنهاء أزمة نقص السكر وقامت بضخ كميات كبيرة من السكر خلال شهر رمضان الكريم وأن السكر أصبح متاح في الأسواق المصرية بسعر 37.50 للكيلو، هذا بالإضافة إلى استمرار صرف السكر الحر على البطاقات التموينية بسعر 27 جنيه للكيلو، وأنهى “المصيلحي” حديثه مناشداً المواقع الإلكترونية ضرورة تحري الدقة قبل نشر أي أخبار تخص التموين خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها المواطن المصري في الآونة الأخيرة.