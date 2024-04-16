حالاً لينك تنزيل كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية pdf الوجبة الاخيرة 2024 لجميع المحافظات العراقية عبر منصة مظلتي

تقوم الحكومة العراقية بتوفير برنامج دعم الرعاية الاجتماعية للعراقيين والعراقيات المتطابق عليهم الشروط والأحكام المطلوبة لدى وزارة العمل العراقية ولكن لم تعلن الوزارة نتائج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة ولكن أتاحت الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي في حالة إعلان النتيجة لذلك سوف نوضح لكم اليوم طريقة الاستعلام عن أسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية ويتم استخدام تلك الطريقة في حالة ظهورها من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة العراق كذلك للعلم برنامج دعم الرعاية الاجتماعية يتم تسجيل فيه للفئات الأكثر أحتياجاً في العراق لتقديم الإعانات المالية التي تساعدهم على تخطي الأزمات الاقتصادية لذلك سوف نوضح لكم اليوم جميع الشروط الواجبة للحصول على الدعم المالي في عموم العراق لجميع المحافظات.

كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة القادمة الاخيرة 2024

للعلم من خلال منصة مظلتي الإلكترونية التابع إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في عموم العراق يتمكن كافة المتقدمين العراقيين والعراقيات على الوجبة الأخيرة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في حالة ظهورها على المنصة لذا عزيزي القارئ سوف نوضح لكم الطريقة لاستخدامها في حالة الإعلان عنها من الوزارة واليكم التفاصيل الجديدة كالآتي:

التوجه إلى منصة مظلتي العراقية.

ثم يتم اختيار الخدمات الإلكترونية من القائمة الرئيسية ومنها اختيار خدمة الاستعلام.

ثم إدخال البيانات المطلوبة للاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

كتابة اسم المستفيد ورقم الهوية العراقية وتحديد المحافظة وتحديد الوجبة السابعة في حالة ظهورها من الوزارة.

ثم الضغط على أيقونة الاستعلام وسوف تظهر لك جميع التفاصيل عن أسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية عند الإعلان عنها من خلال وزارة العمل العراقية.

يتم تنزيل جميع كشوف أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بصيغة pdf على حسب المحافظة المراد معرفتها.

شروط الانضمام إلى برنامج الرعاية الاجتماعية