مسلسل طائر الرفراف الحلقة 66 على ستار تي في التركية.. أكين يهدد سيران بقتل فريد

مسلسل طائر الرفراف الحلقة 66 الذي يعتبر من أشهر المسلسلات التركية التي حققت قاعدة جماهيرية كبيرة وقد تم طرح الموسم الأول في سبتمبر لعام 2022 وحقق المسلسل إيردادت عالية بالملايين ولن تمر فترة طويلة على انتهاء الموسم الأول وقد تعلن شركة الأنتاج عن طرح موسم ثاني، وأعرب الجمهور عن سعادته الشديدة بهذا القرار لأنه مسلسل مميز ومختلف جداً يستمتع الكثير بمتابعته، واليوم ننشر لحضراتكم أحداث سريعة من مسلسل طائر الرفراف الحلقة 66.

مسلسل طائر الرفراف الحلقة 66

شهدت الحلقات الماضية من المسلسل أحداث مثيرة للأهمية وشيقة جداً نالت إعجاب ملايين المتابعين، وأخيراً بعد خلافات كثيرة بين سيران وفريد وعائلته، نجحت سيران في إنقاذ ولد فريد من القتل والتهديدات المستمرة التي دفعتها أن تترك فريد رغم حبها الشديد لديه، مرت سيران بمواقف كثيرة صعبة واحتفظت بسر خطير أنها حامل ولم تخبر فريد ولا أي شخص عن ذلك، ولكن قرر فريد أن يقوم بحبس سيران في المنزل ويضغط عليه كي تخبره الحقيقة ولماذا تريد أن تتركه،

وبالفعل علم فريد بكل شئ ونجح في خطته في انقاذ والده، ولن تمر فترة طويلة إلا وقد قام اكين بخطف سيران للانتقام من فريد وقام بإرسال مقطع فيديو فريد وهو يعذب سيران، وقام اكين بتهديد سيران أما أن تتركه أو سوف يقتله وفي الحلقة المنتظرة 66 يتم كشف حقائق كثيرة عن حمل سيران.

مواعيد عرض مسلسل طائر الرفراف ح 66

يومين فقط وتستمتع بأقوى الأحداث الجديدة من مسلسل طائر الرفراف الموسم الثالني الحلقة 66، حيث يتم عرضها على قناة ستار تي في التركية يوم الجمعة من كل أسبوع الساعة 7 مساءً والساعة 12 مساءً على قصة عشق مدبلج باللغة العربية ويمكنكم ضبط القناة بالرموز التالية: